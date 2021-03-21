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藍營突襲成立疫苗調閱小組　蘇貞昌：別因小失大

記者劉育辰／綜合報導

2021-03-21 12:36:15｜2021-03-21 12:37:28

▲行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）就疫苗進口問題接受立委質詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.26）
▲行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（右）為增加國人對疫苗的信心，兩人將帶頭施打疫苗。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.02.26）
行政院院長蘇貞昌與衛福部長陳時中為增加國人對疫苗的信心，將於明日帶頭施打疫苗。蘇貞昌今（21）日表示，中央流行疫情指揮中心的專家已針對他的身體狀況進行評估，原則上明天就會施打。對於藍營在立法院突襲成立疫苗調閱小組，蘇貞昌也強調，在購買流程完成後會向國人報告、接受立院監督，但千萬不要再採購疫苗的緊急時刻，因國內意見、黨派利益不同，因此導致買不到疫苗、因小失大。
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蘇貞昌表示，他先前就強調，為了增加國人信心，願率先施打，已經請指揮中心專家評量，而指揮中心也會依照步驟與規劃，原則上明天就會施打。
不過，在疫苗採購過程中，不少人認為流程不夠透明，引發質疑，國民黨立委甚至在立法院的臨時動議要求成立調閱小組。蘇貞昌指出，政府對疫苗的採購，有非常嚴謹的程序，相當多的醫衛、醫藥專家及法律的專家共同組成。現在各國都在搶疫苗，各個製造疫苗的廠商等，也都訂有保密的協定，這是在國際契約以及國際作為中、規範中很正常的現象。台灣既然受這個保密協定的約制，就應該要嚴謹地遵守。
蘇貞昌也說，在買到疫苗、完成作業後，自然會將整個所有相關文件向國人公布，且接受立法院的監督檢驗，但千萬不要在這個向國外爭取疫苗的緊要時刻，因為國內意見不同，或者黨派利益不同，違反了相關國際共同都遵守的規範，以致於買不到疫苗，無法保護國人健康，那就因小失大。
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