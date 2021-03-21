呂秀蓮拋一個中華取代一個中國　兩岸統合取代統一

（中央社記者溫貴香台北21日電）前副總統呂秀蓮今天拋「雙兩岸關係」，倡議解決兩岸僵局，用一個中「華」取代一個中「國」，並用兩岸「統合」取代兩岸「統一」；雙方各退一步就能理順長期頭痛彆扭的兩岸關係。

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呂秀蓮上午「出席聯合國NGO世界和諧傑出貢獻獎頒獎典禮&呂秀蓮新書發表：兩岸恩怨如何了」，包括總統府資政姚嘉文、交通部長林佳龍、國家通訊傳播委員會主委（NCC）陳耀祥以及前立委尤美女等人皆與會。

呂秀蓮致詞時，將2019嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情形容是非典型第三次世界大戰，台灣免除疫情，卻面臨戰爭的威脅，台灣已經一步一步在戰爭邊緣，台灣要懂得柔性外交，用兵乓球解決危機。

呂秀蓮說，台灣不只是民主成功的故事，是忠實的夥伴，更是世界一股良善的力量。

呂秀蓮會前受訪提到，最近「世界兩個核武大國」在阿拉斯加談判，台灣問題成為最重要且最敏感議題，國人同胞應該關心但不必要擔心，更重要是提出對策，因此她拋出雙兩岸關係，希望為下一代開闢光明的前途，有信心大家了解她的主張後，會引起全世界的支持。

呂秀蓮強調，很難得這時候全世界都在關心台灣，但台灣朝野都沒有提出對策，沒有讓下一代看到方向。

呂秀蓮表示，所謂兩岸關係是談和中國的關係，就會陷入統獨，難道沒有第三條路嗎？

她倡議，第一，中國當局應將「一個中國」改為「一個中華」。第二，兩岸不是「統一」、可以討論「統合」，如同歐盟、拉丁美洲共同體或東南亞國協，兩岸可以統合，再慢慢討論是不是形成中華邦聯。

呂秀蓮並表示，台灣要積極和日本、韓國形成東北亞的金三角，也邀請太平洋彼岸的加拿大和美國等國家，形成太平洋民主國協。

呂秀蓮的「雙兩岸關係」就是「小兩岸」經營台灣海峽，「大兩岸」經營太平洋，她有信心以目前台灣的價值和實力絕對可以達到這個目標，「超越統獨，開創新方向」。

呂秀蓮說，她的新書已經完成英文版和韓文版的翻譯，日文版也快完成，這本書提出的願景，對象不只台灣，也希望中國的朋友好好來讀她的書，重新思考兩岸新關係。（編輯：林淑媛）1100321