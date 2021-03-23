《博物館驚魂夜》真人版 摩托車手夜闖大秀特技
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-23 00:02:00
在賽季尚未開始前，Guggemos突發奇想上演《博物館驚魂夜》，夜行德國辛斯海姆科技博物館 (Technik Museen Sinsheim Speyer) 大展精湛花式特技。
Red Bull 德國車手Adrian Guggemos一直希望將特技越野摩托車推向高峰，這次挑戰於博物館屋頂上擺設的超音速飛機機翼上進行後空翻，向後翻轉10米，成功挑戰新高度。Guggemo在8歲的時候已贏個人首項冠軍，從此開展了他輝煌的越野摩托車特技生涯，成為世界上最出色的花式越野摩托車手。 Guggemos在他的新挑戰中，拍攝「Ride at the Museum」，扮演博物館內展區的臘像，到了晚上便像《博物館驚魂夜》這部電影中的劇情活過來大展身手。他以單輪行駛、進行前空翻，以及自由特技，像是飛越17米橫過歷史悠久的F-15鷹式戰鬥機 (McDonnell-Douglas F-15)，以及在博物館屋頂上擺設的Tupolev超音速飛機 (Tupolev Tu-144) 機翼上進行後空翻。於2020年的MotoGP錦標賽曾代替受傷的Marc Márquez參賽的MotoGP車手Stefan Bradl在影片中特別客串博物館夜間保安的角色。他在影片因為找尋手電筒而趴在走廊地上，這個時候Guggemos高速駛過，做出招牌特技，一招甩尾後以單輪行駛，橫跨並越過躺在走廊中央的Bradl。Guggemos也曾於安托諾夫安22型運輸機 (Antonov An-22) 上進行各樣的花式特技表演，Guggemos分享道：「風，高度和Tupolev超音速飛機，對我來說意義非凡。」