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女生主動加男生line代表有好感？網曝「背後原因」：難說

編輯中心/綜合報導

2021-03-23 08:15:41

LINE
▲有男網友提問「女生主動加男生LINE是否代表有好感？」引來不少網友分析「背後原因」，認為答案沒有一定。（示意圖／翻攝LINE官網）
通訊軟體LINE是許多人用來聊天、溝通的媒介，許多男女剛認識時，也會互加對方的LINE，來進行更多交流。然而，近日就有一名男網友提問「女生主動加男生LINE是否代表有好感？」引來不少網友分析「背後原因」，認為答案沒有一定。
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原PO在《Dcard》感情板以「女生給LINE的標準」為題發文，他表示，自己最近剛認識一個女生，算是蠻有話聊的，聊到半夜對方主動說「要不要加個lINE」，他並好奇想請問大家「女生會給lINE代表她是有好感嗎？還是單純只是覺得你很好聊而已？」
▲有男網友提問「女生主動加男生LINE是否代表有好感？」引來不少網友分析「背後原因」，認為答案沒有一定。（圖／翻攝自Dcard）
▲有男網友提問「女生主動加男生LINE是否代表有好感？」引來不少網友分析「背後原因」，認為答案沒有一定。（圖／翻攝自Dcard）
問題一出，網友隨即議論紛紛「想看長怎樣」、「主動說要加賴的你還是堤防點」、「主動問就是你過篩選了啊」、「我之前也有加女生的line，後來聊一陣子，之後對方也消失了，會已讀，但是連回都不會再回了...」「遇過，看了看還不是封鎖你，就單純把你當空氣！很無言」。
另也釣出女孩回應，直言「就覺得好聊，長相也過才會加」、「我覺得好聊的才會加」、「我單身的時候都主動要line，加了兩三百個男生，好聊都加，第一個原因是不想給id，可能會被怪人拿去亂散播 ，第二個原因是想看照片，畢竟是認真考慮要交往的對象如果跟預想差別太大會pass，而且有些男生的大頭貼是情侶合照，這種我就默默隱藏封鎖了。會想加賴代表第一關過了，但是後面還有層層關卡，祝福你」、「單純好聊、但是也不代表加完之後會繼續聊到什麼程度，如果男生連續煩好幾天就會封鎖。」、「看人，以前我都會加，現在我幾乎不太加，因為通常好聊都馬前幾天，過了一陣子找不到話題聊就冷了」。（編輯：許苡晴）
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