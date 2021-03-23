冷氣團減弱 明天下午回復好天氣
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-23 08:45:19
中央氣象局指出，今（23）日白天開始冷氣團減弱，氣溫將會回升，北部及東半部高溫可以來到19至22度，中南部約24到26度，北部、東半部、中南部山區仍有降雨的機率，其他地區為多雲的天氣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，今天白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲的天氣。今晚、明（24日）上半天「中層短波」快速通過，中部以北及東半部明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率；對中部以北主要水庫有「聊勝於無」的貢獻，直言若期待一波春天的「短波降雨」，就能紓解去年「颱風季少雨」造成的旱象，有困難。吳德榮說，由於3000公尺以上大氣，溫度低、水氣足，高山(玉山、雪山、南湖、合歡山等)有機率降下「3月雪」。吳德榮表示，明日下半天起至下週（28）日恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。下週一（29日）鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部水氣增多，降雨機率略提高，對其他各地幾無影響，仍是晴時多雲、穩定的天氣。