中職／挑選太陽眼鏡有撇步 陳傑憲分享心得
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-23 10:48:21
720armour運動眼鏡宣佈，初期將投入200萬經費和知名大學產學合作，盼研發出能幫助運動員看的更清、更明、更敏捷在競技場上的高視能鏡片，助即將揮師東京奧運的國手們一臂之力。
統一獅職棒球星「四爺」陳傑憲、車界「戰神」范永奕以及世大運、亞運金牌箭手魏均珩，一同分享720的HiColorTM實境增艷技術，如何讓他們他們觀千里、眺四方、虎視傲然，成為威震四方的戰神。神似影星吳奇隆的「四爺」陳傑憲，數度獲選最佳十人游擊手，2018年以169支安打拿下聯盟安打王，去年轉戰外野不只包辦打擊與安打雙冠王，也獲選最佳十人外野手，並在關鍵第7戰擊出致勝2分砲，為獅隊贏得隊史第10座總冠軍。陳傑憲表示，過去挑選太陽眼鏡時主要是看外型，接觸720armour眼鏡後才知道運動太陽眼鏡學問很大。「720運動眼鏡針對亞洲人臉型設計，加上鼻墊、止滑鏡腳等設計，即使比賽時經常需要瞬間跑動，也不擔心眼鏡會晃動，影響看球視線。」經常要在艷陽下訓練和比賽的陳傑憲說：「720armour獨家的HiColorTM鏡片技術能阻隔對眼睛有害的光線，調整最適光量，舒緩眼壓並降低視覺疲勞，高視能實境增艷科技還能銳化視覺，看東西更加清晰立體分明。」2015亞洲射箭錦標賽混雙金牌、2015光州世大運射箭賽男團、混雙銀牌、2018亞運男團金牌、2019拿坡里世大運混雙金牌、男團銀牌，也是2019 中華企業射箭聯賽元年「箭林之王」的里約奧運國手魏均珩，也對720讚不絕口。魏均珩雖因備戰東京奧運不克出席，仍透過影片給720一個讚。強調：「功欲善其事，必先720！」的魏均珩說：「射箭排名賽雙局滿分剛好720分，戴上720 HicolorTM讓我更有信心面對挑戰，即使烈日當頭也能更精準瞄準黃心，射出佳績。」2018年3月在鐵人三項賽中發生嚴重意外，二年內前後動了超過9次的手術。2020底在FXT 台灣極限鐵人賽復出奪銅的「戰神」范永奕，也說720HiColorTM讓他很驚艷。過去10年台灣自行車登山賽頂尖好手：兩屆太魯閣國際登山賽金牌，也是2016台灣登山王自行車挑戰國內冠軍的范永奕說：「以往只要騎進隧道我就得把墨鏡摘下，但戴上720HiColorTM竟然進出隧道都不用脫，而且看得超清晰，實在太神奇了。」