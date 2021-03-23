NBA／沒有不喜歡執教KD 柯爾怒回：被斷章取義
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-23 12:21:16｜2021-03-23 12:23:38
有媒體稱勇士主帥Steve Kerr(柯爾)，「相比Kevin Durant在勇士的最後一季，他更喜歡上賽季。」引來熱議，連KD本人都回應，Kerr在記者會上不滿表示，記者曲解他的話，和Durant擁有太多美好回憶，這次斷章取義讓他生氣。
勇士隨隊記者Drew Shiller早些時候在推特上寫到，Kerr告訴Logan Murdock(記者)，相比KD在勇士的最後一季，他更喜歡上賽季(15勝50負墊底)。」此推文釣出KD回應，「這有點搞笑。」引發熱議。結束今日球隊訓練，Kerr在記者會上鄭重澄清，他前幾天上了Murdock的節目，從執教角度來說，相較上上賽季輸掉總決賽，他更享受執教上季，因為年輕球隊儘管輸球，但渴望學習，讓他更開心。Kerr批評Shiller不負責任，要大家自己去聽節目，「完全是斷章取義，對我是嚴重傷害，我非常生氣，完全是捏造的。」Murdock也佐證，在節目上Kerr完全沒特別指出KD，他只說是「最後一季」。Kerr也表示看到了KD的回應，所以想要澄清，「對於這些年他的付出，我們一直心存感激，那段日子理我們擁有太多美好回憶，KD永遠會受到我們的歡迎，也希望他未來一切順利，這也是為什麼我這麼生氣的原因。」