朱冠甍、羅尚樺頭部皆遭撞 蘇：若座椅有問題會要求改進
記者吳承翰／台北報導
2021-03-23 14:10:05｜2021-03-23 14:14:08
台東空軍志航基地昨（22）日下午發生F-5E戰機擦撞，中尉羅尚樺送醫後不治身亡，上尉潘穎諄至今仍下落不明。今日上午行政院長蘇貞昌赴立法院備詢，國民黨立委江啟臣質詢提到，去年10月底，同樣是志航基地、同樣是F-5E，飛官朱冠甍墜海殉職，江問「朱冠甍失事報告出來了沒有？跟這次一樣是彈射座椅導致頭部撞擊內出血嗎？」蘇貞昌表示，他還沒看到朱的失事報告，若兩次造成飛官殉職的原因都是彈射座椅的話，會要求國防部立刻改進。
江啟臣質詢時，先問蘇貞昌是否看過去年10月底，飛官朱冠甍的失事報告？蘇貞昌則表示他還沒看到過。江啟臣表示，朱冠甍殉職也過了好幾個月，報告沒有出來，蘇貞昌應該主動關心，不該讓類似的事情一再上演，江啟臣進一步指出，檢察官相驗報告指出朱冠甍的死因是頭部重創，導致顱內出血，而這次羅尚樺，檢察官相驗報告則指出羅是在座椅彈射後，頭部遭到撞擊導致顱內出血，2次導致飛官殉職的直接原因很類似，他強調原因一直都沒查明，對飛官的家屬沒辦法交代。蘇貞昌則承諾，若真的是因為座椅彈射的過程中，撞擊到飛官的頭部，應該立刻針對這點改進。