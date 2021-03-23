飛官殉職！曹西平嘆：憾事一再上演 曝「軍人家庭」無奈
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 15:15:31
空軍F-5E戰機再傳意外，台東志航空軍基地2架F-5E昨（22）日下午疑似因擦撞導致雙雙墜海，其中一位飛官中尉羅尚樺傍晚尋獲，但送醫後仍宣告不治，另位飛官上尉潘穎諄則仍在搜救中。國軍痛失英才，國人同感悲慟。對此，軍人家庭出身的資深藝人曹西平直言，「每次發生事情都說會檢討，不會再有下一次，但是遺憾的事情還是發生了」，更不禁感嘆「軍人的苦很多外人真的都不知道」。
曹西平今日在臉書發文表示，「培養一位飛官要花多少錢？飛官的要求一切都是要最完美的，不管是語言能力、還有身體狀況跟視力，都要比一般人要求嚴格的。加上到國外的受訓，真的要花很多很多錢，才可以培養出ㄧ位優秀的飛官。這樣子的犧牲讓人非常難過，這麼年輕正要發光發亮的時候，卻結束了他的一生，他的人生真的都還沒有開始」。曹西平悲痛直言，「剛出生的孩子、剛結婚的太太，未來何去何從？難道要守一輩子的寡嗎？每次發生事情都說會檢討、不會再有下一次，但是遺憾的事情還是發生了，讓人心疼令人鼻酸。這樣子的場景，一次一次的上演，再多的賠償又有什麼用呢？」曹西平最後無奈呼籲，「真的真的拜託，不要再有這樣子的事情發生，這樣子遺憾的事件可以停止了嗎？真的不想再看到、真的不想再聽到，心裡超難過的」。曹西平更在文末標註關鍵字，透露自己也是軍醫的小孩、了解軍人家庭的生活狀態，「軍人的苦很多外人真的都不知道的，今天爸爸出門都不知道會不會安全的回到家」。（編輯：倪浩軒）