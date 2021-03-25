今日最聚焦／後疫情大不同 新興產業、高薪職缺一次看
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-25 17:32:07
隨著疫苗開打和防疫新生活落實，台灣產業逐漸復甦，不過由於疫情全面性的影響，求才求職市場大有變動，除了缺工老班底半導體、資通訊工程師、營造、零售餐飲服務業等，由於「零接觸」產業鏈的崛起，電子商務、物流運輸也增加職缺，另外海外調派工作也是年輕人不應排斥的選項之一。
由於新冠肺癌肆虐全球，根據統計，從選擇海外回台定居回台找工作約有20多萬人，在疫情過後，台灣產業發展也有很大的不同，104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，如電子資訊、電子商務求才上增加很多，另外也可以從求才企業總數上看出端倪，從3.6萬間公司行號暴增至4.2萬間，今年開春以後求才求職都非常旺盛。鍾文雄說明，職缺數最多的還是在電子資訊、通訊和半導體產業，來到14萬，第二名是餐飲服務業，第三是電子製造，第四是零售門市人員，第五則是營造產業，以今年來看除了半導體、資訊產業受到AI、5G、電子支付的發展而前景看好外，餐飲服務業在國旅推動下職缺也大量增加。鍾文雄進一步表示，而因為疫情而逆勢成長求才的產業則包含生技醫療、電子支付、金融、半導體，值得關注的大方向是「零接觸」的產業，電商、物流配送等產業鏈都是增加求才的。鍾文雄觀察，如果從產業別來看，目前的高新產業除了金融、半導體、電子資訊外，生技醫療產業躍升第3，因此若嚮往高薪、穩定，這幾個產業都是不二之選，若是從職業別來劃分，則要選擇求供比較高，也就是供過於求的職缺，例如電子資訊軟體工程師、半導體製程工程師，而非理工科的則是電子商務蓬勃發展下的行銷、企劃，另外還有業務類型工作。另外鍾文雄也建議青年，不該排除海外工作的選項，無論是擔任台幹或是海外職員，薪資基本上都是台灣的1.5倍，因此還是鼓勵年輕人持續強化語文能力和國際觀察，保持配合公司調派至海外的彈性，跟隨台商的全球化佈局，也是高薪與發展兼具的選擇之一。