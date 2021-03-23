F-5彈射椅花7.8億更換 空軍：最快6月簽約
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-23 18:33:01
空軍台東志航基地F-5E戰機隊昨日下午執行炸射訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，造成飛官1殉職、1失蹤。外界質疑F-5E/F戰機老舊而失事率高，保命的彈射椅卻無法在關鍵時刻生效，造成飛官即使跳傘仍不幸殉職。行政院今（23）日證實已經核定7.8億元購買新型彈射椅，空軍官員表示，最快6月能夠與廠商簽約，首張性能提升彈射椅預計12月交貨。
空軍昨晚舉行的「F-5E戰機失事記者會」上，空軍參謀長黃志偉中將表示，空軍已有規劃彈射椅更新作業，預算、計畫已報到國防部。空軍後勤處長林志宏表示，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司生產的「Mk16型」彈射椅，相關預算還在規劃當中，若F-5戰機汰除後也可運用於其他機種之上。行政院政務委員羅秉成今日表示，國防部已經核定空軍更換F-5戰機彈射椅的經費，除了座椅本身外，還包括相關支援作業費，合計將達7.8億萬元。空軍司令部發言人陳國華表示，預劃6月與馬丁貝克公司簽約，第一張性能提升彈射椅預計年底交貨，全部預計112年交付完畢。據了解，空軍志航基地第七聯隊共有43架F-5E/F戰機，其中包括16架單座型F-5E戰機。