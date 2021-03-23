打AZ疫苗體溫變高？陳其邁：打疫苗還是利大於弊

嘉義長庚醫院今（23）日傳出有3名醫護人員打完AZ之後，體溫偏高，高雄市長陳其邁今日市政會議前受訪時指出，今日高雄醫護人員施打AZ疫苗打得非常順利，疫苗通常它還是會有一些副作用，像發燒或者腫痛等，只要休息好好觀察，其實打疫苗的安全性還是非常高，打疫苗還是利大於弊，所以請市民不用擔心。

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身為醫師的陳其邁說，疫苗通常還是會有一些副作用，像發燒或者腫痛等這，但是AZ疫苗已經經過臨床試驗，也經過專家會議的討論，包括歐盟等國家也重新開放施打疫苗，其實過去在很多像流感疫苗或其他疫苗，也常常看到會有一些發燒的狀況，它是一種身體的發炎反應，所以只要休息、好好觀察，其實打疫苗的安全性還是非常高。

陳其邁表示，疫苗開打首日，高雄榮民醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、市立小港醫院、義大醫院等5處，都已分別由各院院長、副院長帶頭響應醫事人員接種AZ疫苗，同時也在各醫院加強宣導鼓勵第一線醫護人員接種疫苗，也證明疫苗的安全性，在醫界大家認為打疫苗還是利大於弊，所以請市民不用擔心，疫苗的安全性不管是中央或者地方都會嚴格把關。