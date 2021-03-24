智慧路燈上看1億盞 童子賢：台灣該推動標準
記者張志康/綜合報導
2021-03-24 14:44:05
台北市電腦公會、和碩等25廠商今日舉辦5G智慧杆標準推動聯盟成立大會，會長暨和碩董事長童子賢表示，智慧杆（智慧化路燈）未來全球總數將上看1億盞，聯盟已草擬產業技術規範草案，期許台灣未來成為全球產業技術規範的重要推動者之一。
台北市電腦公會邀請和碩、鴻齡、仁寶、中華電信、華電聯網、耀登、亞旭、裕電能源、華碩、台達電、遠傳電信、中磊、合勤及明泰等25家廠商，共同籌組5G 智慧杆標準推動聯盟，今天舉辦成立大會。會中指出，目前全球估計約建置路燈3.6億盞，其中，有聯網的智慧杆約720萬盞、占整體2%。美國研究機構Navigant預估，2028年全球將有超過9000萬盞智慧燈杆，產值超過70 億美元（約新台幣1995億元），年複合成長率達28.5%。童子賢指出，智慧城市非常需要產業界與政府攜手合作，因為智慧城市的使用和技術牽涉許多場域和法規，不同於一般個人電腦、智慧手機或電玩產品影響的是個人使用經驗，智慧城市發展影響全體國人和市民，需要產業界與政府密切合作。童子賢認為，台灣產業界本來就有非常強的3C產業鏈，以這個基礎上，台灣發展智慧城市會比其他國家更容易成功。他指出，全球已有約3.6億盞路燈，若朝向智慧化，讓路燈功能不再只是照明，發展空間會非常大。童子賢指出，雖然全球已有超過700萬盞路燈智慧化，但全球產業缺乏標準、規格混亂，採用的技術標準不同，無法共通資訊。要達到資訊完好的協同運作，需要強而有力的智慧標準。童子賢推估，未來在5G和人工智慧物聯網等應用帶動下，應有1億盞路燈邁向智慧化，可以具體造福使用者。從小市民來看，城市智慧化可以帶來便利和幸福；從產業來看，是很大的技術發展舞台，充滿商機。童子賢進一步指出，若台灣產業可以結合官方一起推動標準制定，可以讓品質驗證更完整，提高CP值，讓城市各個角落的溝通都沒有障礙。未來形成完整產業鏈後，可以協助台灣產業外銷，符合行政院推動的數位國家創新經濟政策。童子賢說，在聯盟的努力下，已草擬出5G智慧杆的產業技術規範草案，聯盟將持續滾動式調整草案內容，以介接IEEE及3GPP等國際標準組織，也期許台灣未來不僅是全球5G智慧杆的重要供應鏈，也成為全球產業技術規範的重要推動者之一。