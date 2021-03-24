巷仔內／奇襲奏效！藍營展監督力道 疫苗戰得分
記者吳承翰／特稿
2021-03-24 19:01:48
隨著新冠肺炎的疫苗問世，讓終結疫情的可能性露出曙光，但防疫的下半場，台灣步調明顯落後其他國家。從去年至今，我方購買疫苗一波三折，而防疫指揮中心對採購過程始終三緘其口，讓在野黨質疑執政團隊有人上下其手。國民黨立院黨團上週發動奇襲，意圖成立疫苗採購調閱小組，一週以來引發朝野混戰，今（24）日終於迫使民進黨團同意設立調閱小組。國民黨戰術成功，在此役得分，不過，疫苗採購仍是現在進行式，該小組要如何運作，才不會破壞採購事宜，值得外界關注。
台灣採購疫苗的過程相當不順遂，不只防疫指揮官陳時中對於採購進度多次改口，引起部分民眾不滿，民進黨立委吳秉叡也被外界影射介入疫苗採購，想發國難財，日前才到法院按鈴，要以訟止謗。 國民黨團推動成立疫苗採購調閱小組，意在希望一切攤在陽光下，若陳時中能力不足，沒辦法幫台灣爭取到前幾批疫苗，受監督是應該的，即便吃外國疫苗廠悶虧，民眾也能諒解；而對吳秉叡來說，提告雖能止謗，但在證據端出來前，懷疑他的人只會更覺得他可疑，最怕的便是資訊不公開，演變成互相指控的羅生門。然而，執政團隊也有苦衷，行政院長蘇貞昌強調，資訊可以公開，但現在疫苗是賣方市場，當初有簽訂保密協定，調閱小組的成員多，內容一定會走漏。萬一流出的內容太多，甚至引發輿論反彈，可能會害快到手的疫苗飛了。畢竟對賣家來說，你嫌我疫苗貴，我大可賣別人。 未來調閱小組一旦正式成立，如何在資訊揭露及保護疫苗苗採購上作出權衡，對國民黨團來說尤為重要。萬一查了半天查不出個所以然，一定會被指控在作亂、干擾防疫；如果確實發現疫苗買貴了，在契約已經簽定的情況下，這個疫苗還要不要？不要的話要上哪找替代品？勢必也會引發正反議論。此次國民黨團操作議事規則、發動奇襲，戰術算是成功，迫使民進黨團終於同意設立調閱小組，達到一開始的目的，也展現出監督力道，與2016年國民黨剛剛淪為在野時相比，已經有長足的進步，可說是在這場疫苗戰中得分。不過，民進黨團也不是省油的燈，在今天的朝野協商結論中，其實暗藏伏筆。 根據今天的朝野協商結論，同意成立疫苗採購調閱小組，不過，「至於調閱小組成立時間，交由朝野協商之後決定」。換句話說，雖然民進黨團同意成立該小組，但究竟何時成立？還要交由後續的朝野協商、再行決定。也就是說，民進黨使出「拖」字訣，這一拖，不知道要拖多久。只是，今天的協商結論，也讓國民黨有一個下台階，否則藍綠已經吵了一週，如果議事依舊無法進行、國民黨的抗爭無法收尾，對彼此都不是好事。因此，藍營得了面子，綠營得了裡子，這場朝野攻防暫時得以告一段落。