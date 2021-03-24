蔡英文慰問失事飛官家屬 羅父泣：勿今日公祭、明日忘記
記者胡宥心／綜合報導
2021-03-24 19:15:37｜2021-03-24 19:28:35
本月22日2架F-5E戰機在屏東縣牡丹鄉外海擦撞失事，釀造成中尉羅尚樺殉職，上尉潘穎諄失蹤。總統蔡英文今（24）日親赴台東志航基地和靈堂慰問殉職家屬。在靈堂內，羅尚樺父親淚眼對蔡英文說：「我好痛」，蔡英文也緊握羅父雙手「國家謝謝你們付出這麼多」、「真的很抱歉讓你們珍貴的兒子不能再回來。」
蔡英文專機降落台東後，先到志航基地聽取空軍簡報，了解搜救狀況。隨後轉往台東市立殯儀館弔念潘穎諄及慰問家屬，她細聲安慰已懷有身孕且泣不成聲的羅妻，場面哀戚。蔡英文在羅尚樺靈前上完香後，彎腰握住羅父的手致意，羅父淚眼向蔡英文哭訴，軍備的問題一再重演，大家都知道問題在哪，為何還是不斷發生？最後忍不住連說三聲「我好痛、好痛」、「如果可以，希望這是國軍最後一位犧牲的飛行員。」隨後他頻頻向蔡英文道歉，也謝謝總統、謝謝國家的栽培，讓兒子完成夢想、捍衛疆土。蔡英文細聲安慰羅父說，「代表國家謝謝你付出這麼多」，她提到，每一次（軍人殉職）發生，全體的國軍都很痛苦，但國家還是要繼續跟時間賽跑，更新裝備，讓訓練更好，發生這樣的事情，真的很抱歉，「讓你們承受著痛苦。」羅父則回說，「已經發生了就勇敢面對，但最重要的不要一而再發生『今日公祭，明日忘記』的事情。」蔡英文離去前發表簡單談話。對於前天事故全體國人都感到不捨，到台東除了瞭解搜救情況，也向家屬慰問，對潘穎諄上尉會持續搜救，不會放棄希望；至於殉職的羅尚樺中尉，她要求國防部務全力協助家屬。 蔡英文說，發生事故後，國防部己宣布天安特檢，在不影響作戰及戰備任務情況下，其餘機種都暫停訓練、停止演習，進行飛安檢查，也要求國防部盡速調查釐清事故原因，彈射艙座椅部分行政院已核定經費，立即推動換裝作業。行程結束後，總統府也發出新聞稿，蔡英文表示，前天F-5E戰鬥機在屏東牡丹外海發生事故，讓全體國人都感到非常不捨，今天她除了來瞭解整體搜救的情況外，也要向兩位國軍弟兄的家人表達慰問之意。蔡英文指出，有關潘穎諄上尉的搜救，我們會持續努力、不會放棄希望。對於殉職的羅尚樺中尉，她已經要求國防部務必全力協助家屬。在發生事故後，國防部已宣布「天安特檢」，在不影響作戰及戰備任務的情況下，其餘機種都暫停訓練、停止演習，進行飛安檢查，她也要求國防部儘速釐清事故的調查。在彈射座椅的部分，行政院也已經核定經費，立即來進行換裝作業。蔡英文說，在這個悲傷的時刻，她要向所有強忍悲痛的國軍官兵致敬，希望他們能夠堅守崗位、克盡職責；同時，也希望國人同胞一起為國軍加油。包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、立法委員劉櫂豪、國安會副秘書長陳文政等亦出席今日行程。