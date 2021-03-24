哪種水果「維生素C」最高？專家揭答案　網嚇：不是檸檬

許多人飯後都會習慣切一盤水果來吃，不僅有益身體健康，也能藉由水果補充維他命C，不過，你知道哪種水果的維他命C含量最高嗎？對此，正妹營養師高敏敏就分享了20種水果的維他命C含量排行榜，文章一出，就有網友嚇到直呼「怎麼不是檸檬」！

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

而從第四名依序到二十名的水果排行則是「龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、綠奇異果、草莓、西施蜜柚、楊桃、澳洲甜橙、白柚、荔枝、榴蓮、文旦、柳橙和檸檬」。

▲正妹營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C含量排行榜。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C含量排行榜。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

文章一出，立刻引起熱議，「長知識囉」、「怎麼不是檸檬」、「哇嗚」、「原來我們都誤會了柑橘類……」、「好意外奇異果跟檸檬都不是印象中的高耶」、「謝謝敏敏營養師」、「難怪紅心芭樂這麼貴」。（編輯：郭佩蓉）

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