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哪種水果「維生素C」最高？專家揭答案　網嚇：不是檸檬

編輯中心/綜合報導

2021-03-24 19:56:50

▲正妹營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C含量排行榜，貼文一出，就有網友驚呼「怎麼不是檸檬」！（示意圖／取自unsplash）
▲正妹營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C含量排行榜，貼文一出，就有網友驚呼「怎麼不是檸檬」！（示意圖／取自unsplash）

許多人飯後都會習慣切一盤水果來吃，不僅有益身體健康，也能藉由水果補充維他命C，不過，你知道哪種水果的維他命C含量最高嗎？對此，正妹營養師高敏敏就分享了20種水果的維他命C含量排行榜，文章一出，就有網友嚇到直呼「怎麼不是檸檬」！

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏
▲正妹營養師高敏敏。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C排行榜，冠軍竟然不是檸檬，而是「紅心芭樂」，42kcal，維生素c的含量為214.4mg；亞軍為「珍珠芭樂」，42kcal，維生素c的含量為193.7mg；季軍則為「釋迦」，104kcal，維生素c的含量為99mg，高敏敏也提醒，以上為每100g水果的VitaminC含量跟熱量。

而從第四名依序到二十名的水果排行則是「龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、綠奇異果、草莓、西施蜜柚、楊桃、澳洲甜橙、白柚、荔枝、榴蓮、文旦、柳橙和檸檬」。

▲正妹營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C含量排行榜。（圖／營養師高敏敏
▲正妹營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C含量排行榜。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
另外，高敏敏也說明了，維生素C又稱維他命C（抗壞血酸），是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，所以必須由食物中攝取！而維生素C的好處多多，不但可以幫助美白、製造膠原蛋白還是抗壓營養，最後高敏敏也貼心補充，推薦給現代壓力大、飲食不均衡的民眾，「可以每天吃點芭樂補充容易流失的營養素C唷」！

文章一出，立刻引起熱議，「長知識囉」、「怎麼不是檸檬」、「哇嗚」、「原來我們都誤會了柑橘類……」、「好意外奇異果跟檸檬都不是印象中的高耶」、「謝謝敏敏營養師」、「難怪紅心芭樂這麼貴」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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