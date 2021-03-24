哪種水果「維生素C」最高？專家揭答案　網嚇：不是檸檬

許多人飯後都會習慣切一盤水果來吃，不僅有益身體健康，也能藉由水果補充維他命C，不過，你知道哪種水果的維他命C含量最高嗎？對此，正妹營養師高敏敏就分享了20種水果的維他命C含量排行榜，文章一出，就有網友嚇到直呼「怎麼不是檸檬」！
營養師高敏敏分享了20種水果的維他命C排行榜，冠軍竟然不是檸檬，而是「紅心芭樂」，42kcal，維生素c的含量為214.4mg；亞軍為「珍珠芭樂」，42kcal，維生素c的含量為193.7mg；季軍則為「釋迦」，104kcal，維生素c的含量為99mg，高敏敏也提醒，以上為每100g水果的VitaminC含量跟熱量。
而從第四名依序到二十名的水果排行則是「龍眼、台灣土棗、黃金奇異果、木瓜、甜柿、香吉士、綠奇異果、草莓、西施蜜柚、楊桃、澳洲甜橙、白柚、荔枝、榴蓮、文旦、柳橙和檸檬」。
另外，高敏敏也說明了，維生素C又稱維他命C（抗壞血酸），是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，所以必須由食物中攝取！而維生素C的好處多多，不但可以幫助美白、製造膠原蛋白還是抗壓營養，最後高敏敏也貼心補充，推薦給現代壓力大、飲食不均衡的民眾，「可以每天吃點芭樂補充容易流失的營養素C唷」！
文章一出，立刻引起熱議，「長知識囉」、「怎麼不是檸檬」、「哇嗚」、「原來我們都誤會了柑橘類……」、「好意外奇異果跟檸檬都不是印象中的高耶」、「謝謝敏敏營養師」、「難怪紅心芭樂這麼貴」。（編輯：郭佩蓉）
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