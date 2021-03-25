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明年轉戰金門縣長？陳玉珍自曝：地方有七成民意勸進

記者吳承翰／台北報導

2021-03-25 10:30:52｜2021-03-25 10:57:58

陳玉珍
▲國民黨立委陳玉珍表示金門鄉親很支持她選縣長，但現階段她還是希望能在立法院歷練。（圖／台北流行音樂電台提供）
國民黨立委陳玉珍進入立法院僅2年，由於論述能力強、直白的風格博得不少知名度及支持者。近日她擔任社福衛環委員會召委，還協助黨團成立「疫苗採購調閱小組」。今（25）日她接受廣播專訪，自曝她在地方支持度六成起跳，勸她選縣長的聲浪沒停過，但陳強調，現階段好好當立委，多參與黨團運作才是好事。
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陳玉珍上周輪值衛環委員會召委，在掌握議事規則、民進黨立委動向的情況下，在該委員會上演「少數黨的逆襲」，並在昨日帶著黨團成員杯葛議事，和多位民進黨立委論戰，最終以戰逼和，迫使民進黨團點頭，成立疫苗採購調閱小組，她今日也上廣播節目，還原事件的經過。
在藍綠僵持期間，陳玉珍頻遭民進黨立委揶揄是為了搶版面、選縣長，對此，陳玉珍不以為然笑說「他們格局真的很小」，強調自己完全不在意綠委的人身攻擊，「我們是立委，監督國政，我關心國家大事，你關心版面，我們高下立判。」
經過此次攻防，陳玉珍聲量再度水漲船高，主持人問陳是否有參選明年金門縣長的意願，陳玉珍自爆自己的支持度大概都有60、70％，地方勸進她的聲音也很高 ，笑稱「我也有跟縣長（楊鎮浯，目前第一任）說你要加油喔！」
陳玉珍表示，她還沒有想到這個問題，希望縣長能好好做，她也好好當立委，多歷練是好事。 
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