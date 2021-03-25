江宏傑聚會婚戒不離身 李玖哲打氣獲6字回應
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-25 17:35:27｜2021-03-25 17:43:15
《國光幫幫忙—上課嘜亂來》改版記者會今（25）日舉行，庹宗康、張立東、風田帶著新加入的李玖哲、阿樂、阿倉、馬力歐、無尊亮相。李玖哲和江宏傑是昔日《全明星運動會》戰友，又同為日本女婿，對於江宏傑陷入婚變低潮，李玖哲私下送暖安慰。
江宏傑昨天戴著婚戒與第一季紅隊聚會，李玖哲當面送上關心：「 昨天開會聊天，我說不管怎樣，我們都在他的身邊給最大支持，他需要幫忙就跟我們講。」早前也曾經傳訊支持江宏傑，對方怎麼回？李玖哲說：「他說：『好，謝謝玖哲哥。』」 李玖哲與老婆相馬茜分隔台灣、日本，遠距離婚姻8個月，被問到維繫辦法？他說每天視訊，早上才陪老婆聊過天，婚姻現況「還OK」，他也希望早日跟老婆見面，收入給老婆管理嗎？李玖哲說：「我所有東西都是老婆的。」至於生不生小孩，李玖哲不強求，一切看上帝安排。《國光》節目型態由棚內談話節目增加「實境」元素，重現臭男生們在教室內的打鬧氣氛，為16年老字號節目帶來新風貌，也邀請郭泓志、鳳梨等男性嘉賓共襄盛舉，阿樂是主持群裡唯一紅花，她特別感謝庹宗康對她的照顧，讓她沒有壓力做自己。