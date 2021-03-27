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影／女友趁男友睡著時偷化妝　他醒後卻狂讚她好厲害

影像中心/綜合報導

2021-03-27 14:00:00

▲ 女友趁他睡著偷化妝惡整，男友醒來卻狂讚女友好厲害。（圖／阿Ｑ verycute 授權）
▲ 女友趁他睡著偷化妝惡整，男友醒來卻狂讚女友好厲害。（圖／阿Ｑ verycute 授權）
情侶之間有時會互相小惡作劇，以增加雙方情趣，替小倆口生活增添一點色彩。YouTube頻道「阿Ｑ verycute​ 」先前分享一則影片，女友小涵決定惡整男友阿Q，她機智一想，在男友臉上偷偷化妝，還在他臉旁放上一張寫著「海」字的紙張，並拍下男友阿Q酣睡的樣子，看似令人匪夷所思的惡整行為，最後卻讓男友笑著直讚她「好厲害」！
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▲女友在阿Q臉旁放上一張寫有海字的白紙。（圖／阿Ｑ
▲女友在阿Q臉旁放上一張寫有海字的白紙。（圖／阿Ｑ verycute 授權）
影片中可以看見，熟睡時的阿Q，對於小涵在臉上塗塗抹抹絲毫沒有知覺，在完妝之後，小涵在阿Q臉旁放上一張，寫有一個海字的紙張，並把畫面拍攝下來。接著小涵叫醒阿Q，藉機以「去餵狗狗」叫醒他，並吵著要他幫忙找一首歌的歌詞。
▲男友阿Q大讚女友幽默的機智惡整。（圖／阿Ｑ
▲男友阿Q大讚女友幽默的機智惡整。（圖／阿Ｑ verycute 授權）
經不起女友撒嬌的阿Q，便幫女友找了郭靜的《下一個天亮》歌詞，並按照女友吩咐，把歌詞念了出來：「等下一個天亮，把偷拍我看海的照片送我好嗎」，接著小涵把剛剛偷拍的照片給阿Q看，女友可愛的機智惡整，讓阿Q笑到睡意全失，並誇讚她的點子「好X唷」！網友們看完影片也紛紛讚許很有創意、兩人互動有愛又好笑。（影音編輯：謝美伶）

▶ 感謝授權：阿Ｑ verycute  
● 完整影片：https://youtu.be/uxkG4N6nyQE
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