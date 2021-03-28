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影／老舊相機曝跨世代愛戀　《追劇》愛的謊言為成全摯愛

影像中心/綜合報導

2021-03-28 10:00:00

▲ 老舊相機曝跨世代的愛戀，謊言犧牲只為成全摯愛。（圖／伊林娛樂 授權）
▲ 老舊相機曝跨世代的愛戀，謊言犧牲只為成全摯愛。（圖／伊林娛樂 授權）
「如果我的謊言可以保你安好，我樂意堅持到永遠。」伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集中跨越兩代的感情，因為兩台底片相機而漸漸揭露父母之間的情感，在過去年代所隱忍的愛情，究竟什麼才是真相？一切在數年後，由兒女來將這段感情抽絲剝繭，找尋到被謊言隱藏起來的秘密。
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▲ 飾演男主角的伊林娛樂旗下藝人張哲偉。（圖／伊林娛樂 授權）
劇中跨越了兩個世代，一部分是父母親較為保守的時代背景，另一部分則是更有自主想法的新世代子女們，在這場被謊言遮蓋的過時愛情裡，一個個秘密從底片相機中被挖掘出來，呈現出兩個年代對愛情的不同觀感與選擇。
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▲ 飾演女主角的醒吾科技大學學生陳子萱。（圖／伊林娛樂 授權）
伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）
 
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