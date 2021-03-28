影／老舊相機曝跨世代愛戀 《追劇》愛的謊言為成全摯愛
影像中心/綜合報導
2021-03-28 10:00:00
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劇中跨越了兩個世代，一部分是父母親較為保守的時代背景，另一部分則是更有自主想法的新世代子女們，在這場被謊言遮蓋的過時愛情裡，一個個秘密從底片相機中被挖掘出來，呈現出兩個年代對愛情的不同觀感與選擇。
伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）
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