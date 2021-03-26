淡大天價宿舍惹議！10人擠40多坪房月租要價破6萬元
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-26 17:07:02｜2021-03-26 17:11:39
淡江大學在（10）日正式開幕松濤四、五館女生宿舍，主打家庭式住宿空間，對外宣傳「美得」像民宿，但真相是僅29坪的所謂「家庭式」公共空間就要供10個學生使用，空間相當顯得擁擠不足，且每戶若住滿，校方每月可收取的租金更高達6萬多元，連房仲都直呼「斂財」，堪比台北市房租。
淡江大學耗資1.1億於淡水校園整建松濤四、五館女生宿舍，並在10日由淡大校長葛煥昭主持啟用典禮，校方聲稱宿舍採家庭式的設計概念，每戶至多住10人，有2人、3人、4人等套房房型供選擇，配有乾濕分離衛，同時規劃可共享使用的客餐廳及烹飪區，鼓勵同學走出寢室，增加社交互動。然而一戶40多坪的空間卻要高達10人使用！每人可分得的使用空間僅有4坪多，所謂的「套房」設計實際上與一般學生宿舍的上方床鋪下方書桌的形式無異，由於房間內還設置衛浴設施，個人空間甚至可能比原本的舊女宿還要狹窄，但價格卻翻了一倍以上，每個床位平均月租金達6至7千多元不等，換算下來每戶每月可淨收破6萬元。住商不動產淡水新市加盟店房仲盧進和指出，其實以這樣的價格要在淡水附近找房並不困難，雖然可能受到屋齡、設備等影響，但已經可以找到不錯的電梯大樓套房，6千到8千元的月租即可找到8到12坪的獨立套房，他也直呼，淡大宿舍這樣的價格幾乎已經是「斂財」。淡江大學學生議會議長馬梓祐表示，校方在宿舍籌備期間的會議不僅沒有均找學生參與，甚至也幾乎未採納學生意見，包含每戶住宿人數過多、男女校內宿舍不均還有費用過高等問題，希望校方釋出誠意。而時任宿治會代表黃雯酈也指出，其實相關疑問當時學生代表都有提出，但顯然校方一意孤行，找學生代表開會沒有任何意義。馬梓祐痛批，從前（2019）年開始，校方就啟動改建計畫，歷經六次宿舍整建會議，學生代表僅參加兩次，單針對學生提出的意見校方均強硬拒絕，校方稱「學生代表都有參與」是在說謊，針對宿舍價格過高，校方僅再打「95折」，無法理解校方稱學生「滿意此價格且物超所值」是代表在哪？總統蔡英文前（2019）年喊出「5年50億 ，打造年輕世代宿舍新環境」政策，包含校外弱勢學生租金補貼、校內宿舍規劃設計整改善補助等。淡江大學祕書長劉艾華表示，校方整建兩洞新宿舍耗資1.1億，也的確有向教育部遞交申請企劃書，申請補助金額為1600萬，不過未來還打算和其他整社整建計畫一同包裝，進一步提出。而目前宿舍僅開放試住，有什麼問題都還有調整空間。教育部高教司科長吳志偉受訪表示，校方的企劃書送到部內後除了初步書審還會請校方到部說明細節，而審查會的成員都是工程類、設計類等相關背景人士，針對住居空間給予專業建議，因此補助款也是分批發放，校方一定要保有改動的空間再向部內提出補助申請，而松濤四、五館女宿申請案淡大已經主動撤案。