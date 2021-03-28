藻礁公投聯盟：2周內與陳吉仲見面會商
記者張志康/綜合報導
2021-03-28 17:05:58
藻礁公投聯盟今（28）日發表聲明，表示將於2周內與農委會主委陳吉仲見面會商，目前雙方已在協調會商的時間、地點及雙方代表人員。
農委會主委陳吉仲原訂於3月8日與藻礁公投聯盟進行對話，藻礁公投推動聯盟決定暫時取消會面。到了23日，陳吉仲透過簡訊與藻礁公投領銜人潘忠政提出會商邀約，經藻礁公投推動聯盟決策委員會全體決議，同意該項溝通會議。藻礁公投推動聯盟表示，會商代表必然以全國70萬連署人對於藻礁棲地保護的堅定期盼為念，就事實及公投主文為基礎，抱持善意與彈性的態度，與政府代表進行藻礁棲地保育、三接替代方案等議題相關討論；會後，藻礁公投推動聯盟將盡速對社會大眾，公開說明討論過程。藻礁公投推動聯盟強調，這次的會面與中興大學預定周二（30日）舉辦的座談無關；中興大學座談會由邱貴芬教授主持，並邀請經濟部次長曾文生、莊秉潔教授及各界討論，盼尋找三接開發案與藻礁生態系保存的雙贏方案。藻礁公投推動聯盟表示，聯盟將密切關注這次的座談會，並在與陳吉仲溝通會議前，於決策委員會內進行充分討論；且該座談並無法律上效果，因此聯盟仍衷心期盼，政府能早日依法召開聽證會，公開深入討論相關替代方案。另外，公投推動聯盟也呼籲朝野各界冷靜自持，勿以黨派私益為重，停止操弄藍綠對立，加深彼此誤解。