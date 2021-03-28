福原愛凍蒜「不倫名人」冠軍 日本師奶痛罵：自私女
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-28 20:22:11
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《週刊女性》邀1000位家庭主婦投票，選出不倫名人排行榜，身陷婚外情疑雲的福原愛穩坐冠軍，第二名到第十名依序是貝琪、東出昌大、游泳選手瀨戶大也、性癖好驚人的佐佐木希老公渡部建、鈴木杏樹、岩崎恭子、渡邊謙、桂文枝、近藤真彥。福原愛貴為日本「國民女兒」，師奶們看著她從小長大，普遍不能接受福原愛疑似外遇，痛批「這和小時候的形象太大了」、「我感覺自己被背叛了」、「她只是個自私的女人」、「外表看起來是個娃娃臉優等生，其實是個輕浮的女人（屁輕女）」。
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