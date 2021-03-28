NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

福原愛凍蒜「不倫名人」冠軍　日本師奶痛罵：自私女

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-28 20:22:11

▲東出昌大（左起）、福原愛、貝琪、渡部建登上不倫名人排行榜。（圖／翻攝週刊女性）
▲東出昌大（左起）、福原愛、貝琪、渡部建登上不倫名人排行榜。（圖／翻攝週刊女性）
日本周刊《週刊女性》票選十大不倫名人，桌球天后福原愛把媽媽、兒女留在台灣，給老公江宏傑照顧，自己與高帥學弟「早稻田大谷翔平」在橫濱過夜約會，以336票當選不倫名人冠軍，狠甩偷吃樂團主唱人夫川谷繪音的貝琪、在老婆杏懷孕時出軌的東出昌大。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲福原愛與江宏傑的婚姻問題近日成為網路焦點話題。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲福原愛（右）身陷橫濱緋聞。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
《週刊女性》邀1000位家庭主婦投票，選出不倫名人排行榜，身陷婚外情疑雲的福原愛穩坐冠軍，第二名到第十名依序是貝琪、東出昌大、游泳選手瀨戶大也、性癖好驚人的佐佐木希老公渡部建、鈴木杏樹、岩崎恭子、渡邊謙、桂文枝、近藤真彥。
福原愛貴為日本「國民女兒」，師奶們看著她從小長大，普遍不能接受福原愛疑似外遇，痛批「這和小時候的形象太大了」、「我感覺自己被背叛了」、「她只是個自私的女人」、「外表看起來是個娃娃臉優等生，其實是個輕浮的女人（屁輕女）」。
▲日本十大不倫名人排行榜。（圖／翻攝週刊女性）
▲日本十大不倫名人排行榜。（圖／翻攝週刊女性）
 
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
33.08%66.92%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.89%5.11%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.91%52.09%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
79.05%20.95%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
10.74%89.26%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀