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斬代言被譙翻！張鈞甯近照「爆瘦成紙片人」　陸網友送暖

娛樂中心／綜合報導

2021-03-29 10:24:02

▲張鈞甯近照身形消瘦。（圖／adidasWomen、張鈞甯微博）
▲張鈞甯近照身形消瘦。（圖／adidasWomen、張鈞甯微博）
「新疆血棉花」事件餘波盪漾，許多明星第一時間與抵制新疆棉的品牌解約，台灣女星張鈞甯就是其中之一，她微博最新貼文曝光多張近照，其身形明顯清瘦，不少大陸網友湧入該篇文章下，替偶像加油、打氣。
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▲張鈞甯工作室宣告與Adidas解除合作關係。（圖／adidasWomen微博）
▲張鈞甯工作室宣告與Adidas解除合作關係。（圖／adidasWomen微博）
H&M拒用新疆棉風波24日晚間爆發，當天深夜，張鈞甯發布一組全身近照，寫下：「冬天拜拜，告別過去！春天就是要活力滿滿的開工！」照片中，她整個人瘦了一大圈，側身角度薄如紙片。據悉，張鈞甯身材有如此大變化，是為了新工作刻意減重。
張鈞甯25日宣布與Adidas中止合作後，大陸網友紛紛到她的最新PO文留言表示肯定，要她不要理會批判聲浪，「支持解約，妳值得更好的，以後還長著呢，加油」、「希望妳不會受影響，這裡都是支持妳的人，看著fb的各種謾罵我只想罵回去」、「甯哥多出幾部電影就賺回來了！」（編輯：楊穎軒）
▲▼張鈞甯爆瘦近照。（圖／張鈞甯微博）
▲▼張鈞甯近照爆瘦。（圖／張鈞甯微博）
▲▼張鈞甯爆瘦近照。（圖／張鈞甯微博）
▲張鈞甯全文。（圖／張鈞甯微博）
▲張鈞甯全文。（圖／張鈞甯微博）
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2021-03-24-2021-03-30

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