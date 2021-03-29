斬代言被譙翻！張鈞甯近照「爆瘦成紙片人」 陸網友送暖
娛樂中心／綜合報導
2021-03-29 10:24:02
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H&M拒用新疆棉風波24日晚間爆發，當天深夜，張鈞甯發布一組全身近照，寫下：「冬天拜拜，告別過去！春天就是要活力滿滿的開工！」照片中，她整個人瘦了一大圈，側身角度薄如紙片。據悉，張鈞甯身材有如此大變化，是為了新工作刻意減重。張鈞甯25日宣布與Adidas中止合作後，大陸網友紛紛到她的最新PO文留言表示肯定，要她不要理會批判聲浪，「支持解約，妳值得更好的，以後還長著呢，加油」、「希望妳不會受影響，這裡都是支持妳的人，看著fb的各種謾罵我只想罵回去」、「甯哥多出幾部電影就賺回來了！」（編輯：楊穎軒）
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