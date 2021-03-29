AZ疫苗接種人數不到1成 陳時中坦言：有點失望
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-29 13:14:43｜2021-03-29 13:15:34
AZ疫苗上週開打，但接種人數還未達一成，衛福部長陳時中今（29）日在立法院接受質詢時坦言有比預期低「是有點失望」，他希望可以再快一點。針對部分國家因施打出現不良反應事件而宣布停打AZ疫苗後，近期又恢復施打，陳時中回應稱，可能是依據背景值做相關科學審查，發現兩者並無關連性，且施打疫苗的利遠大弊。
陳時中今日出席立法院社福及衛環委員會「新冠肺炎疫苗施打之相關資訊公開」質詢，會中國民黨立委徐志榮詢問AZ疫苗上週在陳時中與行政院長蘇貞昌領頭打的情況下，一週的施打率卻不到一萬，是否有比預期的數量還要低？陳時中回應稱確實是比預期少是有點失望，是希望可以再快一點。不過國民黨立委楊瓊瓔整體施打數量不到一成，質疑是醫護施打意願不高，陳時中對此解釋是目前打了9000多劑，但不能類比成接種意願不高，至於接下來有剩會再擴大施打，也是一直都有在這樣計劃。陳時中表示，這一批的疫苗有效期限到6月15日，也就是一定會保留給第2劑的施打，剩下才會開放，除非中間有新一波的疫苗到貨，不過陳時中也坦言並沒有第二波會進來的確切的時程。而民進黨立委楊曜詢問陳時中，AZ疫苗在國外因為有血栓事件宣布停打，但現在又有一些國家像是英國韓國公開接種，其中的轉折是如何？陳時中表示，第一個會停打是因為有相關案例的發生，但之後恢復施打是因爲在專業的審查之下發現疫苗跟血栓沒有關聯性，最後是科學證據確實在安全上並沒有顧慮，所以當然報告指出沒有疑慮，為了讓民眾不要猶疑，領導人才會公開出來施打，且施打的利是遠大於弊。陳時中強調，施打疫苗後出現不良事件還是要跟背景值做比較，我國開始施打，衛福部也都有搜集國內相關資料進行追查。另外，他也有看到前衛生署長涂醒哲表示「疫苗反應不等於副作用」，所以他也在此呼籲疫苗反應的出現，不代表就是副作用，因為稱作不良反應會讓大家印象不好、怕怕的，但其實只是免疫反應，指揮中心接下來會用更加口語化的方式去宣導，不要把不良事件跟副作用連在一起，一些輕微發燒或注射部分疼痛的反應，都屬於疫苗注射後的反應而已。