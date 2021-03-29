陳家欽曾酒駕的愛將調主管職惹議　陳其邁：非常不妥

高雄市警局3月26日發布人事案，其中被視為警政署長陳家欽嫡系人馬的張博鈞回任高雄市刑大司法組長，因張博鈞曾涉酒駕撞傷6人，此次調動也引起警界基層議論，高雄市警局則在昨日撤銷人事派令，張博鈞維持原職位，高雄市長陳其邁今（29）日受訪時也直言「非常不妥」。

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107年4月間，已隨署長陳家欽北上任職的張博鈞深夜聚餐飲酒過後，在開車返家途中，在瑞豐夜市旁一連撞了7輛車，造成6人受傷，遭依公共危險罪嫌送辦，經高雄地檢署緩起訴一年，據悉，張博鈞此次是從刑事局2線3星偵查正調到高雄市刑大擔任同為2線3星的司法組長。

張博鈞看似平調，卻是從非主管職變成主管職，引發基層不滿，藍營議員更諷「爹親、娘親，不如陳家欽」，高雄市警局則在昨日緊急撤銷人事派令滅火；高雄市長陳其邁

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