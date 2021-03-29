新冠肺炎疫情控制好國旅爆發　業者：生意多3到4成

（中央社記者余曉涵台北29日電）去年新冠肺炎疫情爆發後，原本不少旅宿業者沒有信心，擔心有可能因此倒閉，但由於台灣防疫成功，讓國旅大爆發，民宿業者就說，去年4月業績還比前年多3到4成，今年訂房率也很高。
武漢肺炎疫情爆發初期，衝擊觀光產業，尤其旅宿業更成為海嘯第一排，讓不少業者悲觀認為可能經營不下去。位於宜蘭的蜻蜓石民宿老闆石正人受訪時就說，新冠肺炎疫情爆發以來，即使週末也只有1、2間的訂房，讓他一度認為民宿恐經營不下去，但台灣疫情控制良好，去年4月國旅大爆發，讓民宿生意甚至比前年還要好。石正人說，109年4月的生意比108年4月多了3到4成的生意，也讓不少旅客藉此重新認識台灣，「疫情反而對我們來說是好事。」由於邊境持續封鎖，國旅大爆發的影響持續，石正人說，今年訂房率也很高，雖然現在才3月，但今年中秋節、明年農曆春節等連續假期都已經額滿。石正人指出，台灣與帛琉的旅遊泡泡將在4月首發，未來可望會逐步開放國外旅遊，對他們來說一定會有影響，但這也沒有辦法只能在驚濤駭浪中好好開船。因應新冠肺炎疫情，不少旅宿業者都積極強化旅客信心，旅宿平台Airbnb去年就要求平台上的房東以及訂房的房客必須要遵守戴口罩、保持安全社交距離等安全措施，並且Airbnb還提出清潔消毒指引，並找來台大副教授康敦彥協助審視相關內容。Airbnb說，由於今年年初台灣出現防疫旅館供不應求的狀況，為了避免平台上有非防疫旅館的房源接待需要居家檢疫的旅客，成為防疫破口，也發出提醒通知，要求房東要特別注意有14天以上長期訂房的訂單，若有違規將會負擔後續政府的處罰。不僅如此，Airbnb說，去年也針對評分較低的房源進行下架，就是要確保平台上的房源安全無虞。（編輯：卞金峰）1100329