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國民黨挽救青年支持度　吳志揚：政黨應該進校園爭取認同

新頭殼newtalk

2021-03-29 17:28:45

▲ （圖／新頭殼）
▲ 國民黨舉行「多元共生 世代共榮」記者會，前桃園縣長吳志揚更主張，政黨應進入大學校園，爭取學生認同。（圖／新頭殼）
今天為3月29日青年節，國民黨舉行「多元共生 世代共榮」記者會，宣布將以系列工作坊、青年營隊爭取年輕世代認同。前桃園縣長吳志揚更主張，政黨應進入大學校園，爭取學生認同。
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國民黨青年部主任陳冠安表示，青年部針對青年節舉行了文史展、軍裝展，以及沙龍、營隊和工作坊等系列活動，上上周末結束的青年住好願景營，更是吹響國民黨將從青年反攻的號角，根據在營隊結束後的匿名問券，參與青年住好的學員，給了這次營隊8.8分的整體滿意度，有8成多的學員在參加完營隊之後對國民黨印象更好，沒有任何人的印象是變差的。
陳冠安認為，這些數據很顯然的指出，年輕族群並不是鐵板一塊，只要肯接觸、肯交流，就能改變青年世代對國民黨的看法，而新的政策願景，更將扮演重要的角色。陳冠安說，這也是為何青年部這次要在青年節公布辦理新住民、原住民族和客家的青年願景論壇的原因，希望透過議題政策的經營，重新爭取回多元族群青年對國民黨的認同，因為雖然有原生家庭優勢，但藍營這幾年確實流失大量的多元族群青年的支持。
吳志揚則提醒，舉辦營隊等活動，不要只從過去狹隘的人際關係去找，這樣只會造成近親繁殖，這樣只會造成原來的人認識的圈圈，應該大膽到各大學去招生。政黨為什麼不能進入校園？（若修憲成功後）18歲就要投票了，也許高中不適合，但大學不能進去嗎？現在的大學生難道不需要參與政治活動、關心公共議題，難道不需要了解決定政策的幾個主要政黨在幹什麼？
吳志揚因此主張，政黨不是不能進入校園，而是不能透過政府的力量去操控，他主張，各政黨都應該進入大學去爭取學生認同，說明政黨的理念。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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