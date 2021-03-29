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因應水情橙燈　高市府舉辦產業載水實兵演練

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-29 16:56:22

▲因應水情4月1日轉橙燈，高市府水利局今天安排台塑、台聚及台石化公司到屏東二代加工區出口辦理載水演練，協助業者熟悉向自來水公司臨時購取水作業流程。（圖／高雄市水利局提供）
▲因應水情4月1日轉橙燈，高市府水利局今天安排台塑、台聚及台石化公司到屏東二代加工區出口辦理載水演練，協助業者熟悉向自來水公司臨時購取水作業流程。（圖／高雄市水利局提供）
水情日漸嚴峻，高市府水利局因應高雄地區自4月1日進入橙燈階段，今（29）日安排台塑、台聚及台石化公司假屏東二代加工區出口區辦理載水演練，模擬減量供水階段，協助業者熟悉向自來水公司臨時購取水作業流程。高市府表示，除可就近於水情相對較寬鬆的屏東二代加工區出口區、屏南工業區載水，也提供鳳山水資源中心每日3,000噸再生水，提供產業界優質穩定用水選擇。
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水利局指出，為確保達成節水目標、維持穩定供水，每月用水超過一千度工業用水戶需節水7%，自來水公司每周會派員抄表比較用水大戶用水量，如未達到管控目標，將會同市府人員採鉛封調減自來水供應量。
高市府水利局表示，將竭盡全力增加水資源，推動如營建工地點井地下水供鄰近民眾取用、放寬臨時鑿井及公告取消引用水量限制等措施，希望增加產業用戶所需水源，減少自來水使用量，以維持供應民生用水，降低對產業和民生造成的衝擊，同樣也呼籲市民配合節約用水，共體時艱。
水利局指出，高市府將竭盡全力增加水資源，推動如營建工地點井地下水供鄰近民眾取用、放寬臨時鑿井及公告取消引用水量限制等措施，希望增加產業用戶所需水源，減少自來水使用量，以維持供應民生用水，降低對產業和民生造成的衝擊。
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