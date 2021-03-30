P聯盟／回應攻城獅抗議　聯盟重申大勝不是勸架

P. LEAGUE+ 2020-21賽季例行賽進入最後兩周、倒數4戰階段，晉級季後賽最後1席資格尚在熱戰之中，近7戰5勝的新竹街口攻城獅，在贏球氣勢正熱，仍在爭取晉級季後賽之際，於3月29日針對聯盟在3月28日所公告之「G41肢體衝突事件」懲處，以球團聲明稿方式提出四大訴求，並盼聯盟於本週三前回覆球團。

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對於新竹街口攻城獅訴諸媒體與社群平台的作法，聯盟深感不解與遺憾，但是更多的是關心與關切在其訴求背後的感受，惟針對「G41肢體衝突事件」懲處，聯盟在3月27日G41賽後主動收集相關資料、積極檢討，並在3月28日召開緊急紀律委員會，由聯盟執行長偕同聯盟裁判長、場控委員、球團代表與法務代表（第三方公正人士）共同參與討論與交流，針對現場影片和現有規章做出相對應的罰則。

福爾摩沙台新夢想家 #12杰倫（Jerran Young）與新竹街口攻城獅 #22大勝（Branden Dawson）在G41之肢體衝突，在比賽當下吹判與賽後檢討確定為鬥毆無誤，大勝奪權犯規雖屬保護隊友動作，但是過度的推擠動作反而使衝突擴大，杰倫也在此時做出揮拳的動作回應，因此得到比大勝更嚴重的懲處。

從影片判斷大勝的意圖是幫隊友回擊，不屬於勸架動作，並在杰倫被新竹街口攻城獅 #34塔壁（Hasheem Thabeet）架開後，持續往杰倫的方向衝，最後被福爾摩沙台新夢想家 #6楊敬敏架開才停止，楊敬敏也因擅自離開球員席被禁賽乙場。以上述影片之客觀事實判定大勝的行為屬二級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」和「過度」的犯規動作），因此罰款新台幣貳萬伍仟元整，加上因為奪權出場的關係再加罰禁賽乙場。

聯盟可以感受新竹街口攻城獅永不放棄之球隊文化與拼戰精神，但在此同時，聯盟與四支球團也都有共識，聯盟成立首季在制度與規章上的確仍有未臻完善之處，這些未臻完善之處也經由球季中的例行領隊會議持續作出最適切解釋與規範，並將在本季結束後再行統整，讓聯盟制度與規章能夠更加完善，在此之前以既有共識之規則作為參考標準。

最後，聯盟盼焦點能回歸賽場，讓各隊專注例行賽最後階段、全力爭取晉級季後賽資格，共同珍惜P. LEAGUE+ 所打造出臺灣20年來再有的職業籃球聯賽環境，回報球迷對P. LEAGUE+ 的支持。