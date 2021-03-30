兩廳院售票走入歷史 廣達協助打造OPENTIX全面上線
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-30 17:14:34
「OPENTIX兩廳院文化生活」售票全新平台將正式營運！今（30）日文化部部長李永得、廣達電腦董事長林百里、國家表演藝術中心董事長朱宗慶偕同國表藝三館一團，舉辦宣告記者會，期待在新科技的協助下不只讓藝文消費更加人性化與便利，更重要的是讓表藝團體能藉由大數據了解觀眾客群樣貌，促使產業升級，甚至進一步轉型。
4月1日起「OPENTIX兩廳院文化生活」將全面接棒17年的兩廳院售票系統，OPENTIX由國家兩廳院與廣達電腦共同開發，近5個月的試營運，會員人數近10萬人，上架節目、活動近700檔。國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，「這是一個重要的交棒時刻...由OPENTIX接替營運服務，將在售票服務再次劃下新里程碑。...從完成民眾購票、團隊售票、售票管理，也將以更智能的即時數據分析來幫助藝文發展。」文化部部長李永得則說，自己對全新系統充滿期許，期待能帶動台灣的文化很多環節的發展，已經不再僅僅是表演藝術產業，而是為整個文化產業劃下一個新時代的里程，並扮演累積國家文化大數據、陪伴文化產業轉型升級的重要角色，有助於了解國人藝文消費習慣，對整體文化政策擬定將會是非常重要的參考依據。廣達電腦董事長林百里則說，很榮幸能跟兩廳院攜手合作，把廣達二十年來累積的很多軟實力，包括演算法、大數據、雲端的重要技術，傾力打造新的售票系統，希望廣達的努力能為藝術文化的發展有所貢獻。兩廳院表示，該系統透過近5個月的試營運，營運與技術團隊齊力更新了52個內部版本，持續提升「個人化購票體驗」、「豐富內容整合」等基本售票功能，正式營運後，也將在精準資料庫（AI/BI智慧）、會員代管服務、資安嚴格把關等特點上全力發展。未來將有機會拓展過去因系統限制而未達成的目標，如擴大至電影、展覽、影展、博物館、流行音樂、文創等更多的票券販售，也將累積及創造臺灣重要的多元文化數據與分析。國家兩廳院總監劉怡汝表示，一個好的系統應該是會隨著使用者的使用方式，加上環境變化，以及新科技的發展，而持續不停的成長，它不該像工廠加工的「模組商品」，有標準化的製程、也從來不是流水線加工的線性發展，一推出就要是完美的商品。售票系統是一個可永續經營的軟體平台，持續透過觀眾的的回饋，技術團隊的即時修正與回應，一起找到下一個世代的售票模式。