吳斯懷質疑政府疫苗採購有問題 蘇揆開嗆：笑掉國際大牙
記者劉育辰／台北報導
2021-03-30 17:24:22｜2021-03-30 17:38:41
行政院院長蘇貞昌今（30）日赴立法院進行施政報告並備詢。國民黨立委吳斯懷在質詢時，質疑衛福部在防疫後半段做得不夠好，尤其在疫苗採購部分，資訊不夠透明，讓人民無法對疫苗產生足夠信心。蘇貞昌也挺身維護衛福部長陳時中，認為吳斯懷將防疫成效世界第一的衛福部批得一無是處只會讓國際笑掉大牙。
先前在野黨要成立疫苗採購調閱小組時，陳時中曾表示，在採購、到一個段落後要公布沒問題，但「若是只要滿足好奇心，有什麼幫助」。吳斯懷則在質詢時表示，對AZ疫苗獲得的期程、數量，國人無法掌握，或許有採購上有困難之處，但人民要知道的是什麼時候可以疫苗、可以取得多少疫苗，人民有知的權利，不是只有好奇心，成立疫苗採購調閱小組就是要向人民充分告知。吳斯懷認為，台灣在疫苗採購做得並不好，並提出兩項質疑。一、假定沒人願意AZ疫苗，該怎麼怎麼解決？目前疫苗到貨率、施打率、選擇率都是「三低」，怎麼在預計時間內達到6至7成的群體免疫效果；二、本土疫苗若不能被國際認可又該怎麼辦？更指現在政府缺乏誠信、缺乏一制性、缺乏承擔、缺乏國際觀、缺乏民主素養，只會欺騙、恐嚇人民。陳時中表示，施打疫苗的信心是非常重要的事，政府除了用科學、透明的數據，盡量跟民眾溝通，AZ疫苗在2個國家相對不受到信任，包含德國跟法國，但德國染疫人數每週平均1萬7千多人、法國3萬5千人，相對信任AZ疫苗且有在施打的國家，例如英國就從每週6萬多例降到3千多例確診，換句話說，怎樣讓民眾少一點懷疑、一次動作，自然效果就會出來，會朝那方向努力。不過吳斯懷指出，歐盟近期要推疫苗護照，但施打的疫苗必須經歐盟認證，台灣本土疫苗大約有1千萬劑，現在規劃只完成二期臨床、中和抗體效價濃度和國外大規模第三期臨床實驗結果相當，就會同意申請緊急授權使用。但其他國家不是這樣，目前有這種做法只有俄國和第三世界國家，如果台灣疫苗不被世界各國承認，不但在國際上沒競爭力，也得不到國內民眾信任，政府應該是協助本土疫苗廠商做第三期實驗，而不是要廠商自己想辦法。吳斯懷進一步表示，過去H1N1疫苗1千萬劑也是一樣的情況，結果只打了3成，有高達700多萬劑逾期，只能銷毀，浪費14億人民納稅錢。陳時中反駁，當時是採購1千5百多萬劑，施打約6成，並沒有700多萬劑銷毀的事。不過當時因為台中發生疫苗不良反應事件，所以讓社會產生抗拒；法國那時候施打疫苗時，也因為產生不良反應事件，造成施打率過低，但也造成死亡率變高，所以整體來說，大家一起努力，有打疫苗對人民是好的。蘇貞昌也跳出來維護陳時中，狠批吳斯懷把防疫做到世界第一的衛福部講成「沒誠信、做得不好、只有大內宣」講得並不對，會讓國際笑掉大牙，這一年多來衛福部保護人民健康、防疫做得很好，若政府做得不夠好，他願意再繼續努力，但若做得好，也希望吳斯懷肯定。