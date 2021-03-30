趙天麟「梗圖祈雨」太爆笑 引高市議會兩女神留言按讚
記者劉育辰／綜合報導
2021-03-30 21:09:15
台灣從去年至今降雨量持續偏低，中南部水情更是吃緊；高雄市水利局日前宣布，自4月1日起實施「全日減壓供水」，非工業用水大戶、非必要用水將節水10％、工業用水戶節水7％，像是包括游泳池、洗車、三溫暖、水療業者都包含在內，未達節水目標將被鉛封，民生、醫療用水目前不受影響。為了宣導節約用水，民進黨高雄市立委趙天麟也在臉書分享「祈雨梗圖」，除了網友讚嘆「很有感」之外，也引來高雄市議會兩位美女議員黃捷、鄭孟洳留言按讚。
高雄市水利局指出，今年春雨持續偏少，高屏溪流量低於歷年同期4成，近期雖有降雨，但降雨量仍不足以舒緩旱象，根據中央氣象局最新降雨預報，未來一季的降雨將持續偏少的機率偏高。為確保達成節水目標、以維持穩定供水，高雄地區4月1日起，每月用水超過1,000度的非工業用水戶要節水10%，工業用水戶節水7%，游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需之用水節水10%，只有民生與醫療業用水不在此限；全日減壓供水後，未達節水目標的用戶會被優先鉛封。為了呼籲民眾重視節約用水，趙天麟今（30）日晚間也在臉書發文，將剛洗完車或穿新鞋就會下雨的「都市傳說」做成「祈雨梗圖」，搞笑稱自己車都洗了、新鞋也穿了，卻依舊等不到與，還直接約經濟部明天一起穿新買的白鞋出門，引來黃捷、鄭孟洳留言按讚，黃捷更是直呼「很有梗」，呼籲民眾一起節約用水。