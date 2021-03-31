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墾丁台灣祭樂團　4月1日至3日接力登場

記者黃正忠／屏東報導

2021-03-31 16:32:40

墾丁台灣祭樂團　4月1日至4月3日接力登場
▲「台灣祭」在4月1日至4月3日於墾丁大灣遊憩區磅礡登場，邀請近百組樂團，四大舞台，整整三天將在墾丁大灣不斷電演出。（圖／屏東縣政府提供, 2021.03.31）
「台灣祭」在4月1日至4月3日於墾丁大灣遊憩區磅礡登場，邀請近百組樂團，四大舞台，整整三天將在墾丁大灣不斷電演出，有金曲獎最佳樂團Tizzy Bac、麋先生，國民天團玖壹壹、南國之聲Matzka、金音獎最佳搖滾專輯得主傷心欲絕等，堪稱是今年台灣數一數二大型音樂祭典。

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「台灣祭」未演先轟動，全國各地的樂迷們在網路上已瘋狂討論大半個月，相約包車南下的樂迷絡繹不絕，都想再次體驗南國熱潮。墾丁民宿日前也早早搶訂ㄧ空，再次讓人感受到台灣本島豐沛的內需市場力道。

屏東縣政府表示，去年推出「屏東獨立音樂祭」活動就已造成墾丁在地及全國樂迷好評，今年除了在音樂節上格局更大、種類更多、時間更長外，更加碼推出南方大唱全國熱門音樂大賽，來自全國一百多組海選出來的菁英十強將於首日4月1日在墾丁主舞台上一決高下。

希望藉由競賽的競爭精神，提振正在成長中的國內原創音樂產業，鼓勵新生代站上大舞台，有鑑於此，更重金邀請享譽國際的「落日飛車」擔當首日主打演出；活動三日皆為免費入場，加上「台灣祭」活動適逢清明連假，預估恆春半島觀光人潮將超過三十萬人次。

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