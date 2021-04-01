網購夯品屢爆膺品 台灣代理商：勿買來路不明生髮水
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-04-01 00:10:21
現代人工作壓力大、生活節奏快，飲食油膩、空氣污染、玩手機等，頭髮油膩、脫髮變得很常見。逾400年歷史的柳屋髮根營養液，防脫髮並有助生髮養髮還能控油，加上有藝人曾出美容書提到、也有藝人在電視節目現身推薦說「現在有一種髮根營養液，用來塗頭皮，可以使稀少纖細的頭髮更豐厚。」在國內造成熱銷的夯品，近日卻驚出傳使用者在網路買到仿冒品擦了頭皮發癢、紅腫的案例。
柳屋台灣總代理商雅娜蒂公司總經理簡振茂表示，日本柳屋髮根營養液包括解決掉髮、保養、頭皮屑等系列商品，製造商日本株式会社柳屋本店，位於日本東京都，是一家專精美髮化妝品製造企業，1615年創立至今已406年，一直致力生產純植物性產品。
簡振茂表示，柳屋在台僅透過官網和全國各髮廊及經銷商店銷售產品，並未授權其他網路電商販售，現打開電腦卻有數百多個電商平台在台販賣仿冒品，況且購物網販售的養髮液瓶子字體及顏色與真品一致，經日本總公司檢測有效成份為0，只是酒精加顏料水，明顯是仿冒品，呼籲從電商平台購買的消費者，盡速把商品送驗，比對成分真偽，並追查是否內含有害健康成分。
簡振茂強調，分辨柳屋正品及仿冒品有三招，第一，是兩者外包裝盒明顯不同。第二，總代理雅娜蒂公司名稱、電話、地址、網址，真實保証。第三，仿冒品內部瓶裝顏色雖真偽難辨，但膺品有刺鼻味道，也少了正品的天然植物香氣。
簡振茂說，公司接獲的消費者投訴，使用後頭皮紅腫發癢等反應，都是網路上販售的產品，經送日本總公司化驗，成分大多僅是「水加酒精和有色液體」。日本總公司已發布聲明，這些仿冒品或是非正當管道的商品，包括品質、危害健康等，不負任何責任，並保留法律追訴權，呼籲台灣消費者，為確保買到真正的柳屋商品，請向台灣代理商，雅娜蒂股份有限公司購買，以免花冤枉錢，無效又傷身。