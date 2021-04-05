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嘉義最強透天！「1店面＋20套房」持有6年轉手賺1422萬

記者賴志昶／台北報導

2021-04-05 14:30:00

▲嘉義市北榮街週邊一透天店面近期傳出交易，屋主持有6年大賺1422萬元。（圖／全國不動產嘉義民生店提供）
▲嘉義市北榮街週邊一透天店面近期傳出交易，屋主持有6年大賺1422萬元。（圖／全國不動產嘉義民生店提供）
根據最新實價登錄揭露，嘉義車站旁精華商圈近期出現一筆帶租約的透天店面交易，屋主僅持有6年，總價就從1926萬元翻漲至3368萬元，獲利1442萬元、漲幅高達75％，幾乎快翻倍，加上原屋主全棟隔20間套房收租，租金收好收滿又賺了價差，可說是嘉義近期獲利最亮眼的交易，也是在地房東們最近詢問度最高的物件。

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全國不動產總經理藍怡婷表示，觀察實價登錄資訊，此筆交易為位在嘉義市西區北榮街的中古透天店面，全棟4層樓共175.6坪3房，原屋主在2014年4月以1926萬元買進，改建為20間套房後，在去年11月以3368萬元售出，交易明細備註帶有租約，買來可當穩定收租的現成房東，因此即便在2014年高點進場，仍讓原屋主持有6年大賺1442萬元，投資報酬率超高。

▲嘉義市北榮街週邊透天店面歷年交易情況。（圖／全國不動產嘉義民生店提供）
▲嘉義市北榮街週邊透天店面歷年交易情況。（圖／全國不動產嘉義民生店提供）
全國不動產嘉義民生店店東徐湘琹分析，此筆交易為緊鄰嘉義車站精華商圈的北榮街，鄰近商場與健身房、銀行，是嘉義一級戰區，此透天店面目前1樓店面承租給知名連鎖早餐店，店租約3萬元；2至4樓則改建為20間套房，以1間套房月租金5000至6000元行情推估，全棟每月可收租約15萬元，以原屋主1926萬元持有價格、加上隔間裝修成本估算，也有7％以上的投報率；而即便新買方以3368萬元買進，也仍至少有5％以上的投報率，符合嘉義一般4至5％的基本水準，因此才創下如此高價的交易。

分析嘉義市近年房市表現，徐湘琹表示，雖然嘉義市房價來到新一波史上新高點，但相較其他都會區，房價仍相對親民，因此最近嘉義房市真的很熱，不只在地客的剛性買盤，還有許多退休族、外地客移居，現在整修過的市區電梯大樓每坪已來到15至16萬元行情，市郊舊公寓單價也都要10萬元以上，市區已經沒有單價10萬元以下的產品了。

觀察想來嘉義投資的客群，東徐湘琹指出，像是北榮街此次交易的透天店面，就是投資客最喜愛的物件，1樓有黃金店面，樓上又可以做隔間套房收租，不過類似的產品真的非常稀有，想要買也不一定買的到，因此無懼買在前一波高點也創下高獲利，可說是嘉義市區近期投報率最高的亮點交易，而在房地合一2.0議題延燒之下，這種長期持有收租的投資產品只會越來會搶手，成為供不應求的物件。

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