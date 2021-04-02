英國出現30起AZ疫苗血栓案例　14天增25件

（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國醫藥監管機關今天表示，已發現30起接種阿斯特捷利康2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後出現罕見血栓情形的案例，比先前通報多了25例，不過當局仍相信AZ疫苗利遠大於弊。
路透社報導，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products RegulatoryAgency）指出，管理局並未接獲施打由德國生技公司BioNTech和美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）共同研發的COVID-19疫苗後，出現這類反應的相關通報。
不過管理局官員表示，他們仍認為，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗在預防感染COVID-19方面的優點，遠勝於任何可能出現血栓的風險。
部分國家持續限制使用AZ疫苗，其他國家則已恢復接種。有關當局仍在調查針對罕見、時而嚴重血栓情形的通報案例。
英國藥物及保健產品管理局3月18日表示，在1100萬劑疫苗接種的案例中，已出現5起罕見腦部血栓情形。
管理局今天表示，在施打總計1810萬劑AZ疫苗中，腦靜脈竇栓塞通報有22件，其他與血小板低下有關的血栓情形通報則有8件。腦靜脈竇栓塞是一種極為罕見的腦部血栓疾病。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100402