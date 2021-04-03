出軌釀40年最慘死傷！在台日人「1動作超暖」 台網淚崩
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 12:58:27
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車影響，導致列車出軌，釀50人死亡、178人傷的嚴重事故；事發後許多國際媒體大篇幅報導台灣的太魯閣號出軌事件，引發各界關注。對此，在台日人中島健一在臉書社團《日台交流広場（台湾と日本）》表達關懷之意，更PO出一圖力挺台灣，讓台人全淚崩。
中島健一表示「台灣のみなさん辛苦了（台灣的大家辛苦了），口頭打氣我實在辦不到」，提到他們一群在台日本人，除了金援，大家還希望能有力出力，他們一共有10位日本人等候差遣，暖心的說「有需要請告知我們，募集物資就送過去，現場隨時都可以當志工，不打擾為主，有需要幫忙請不要客氣，謝謝台灣陪我們度過難關」，最後強調「現在是我們報恩的時候了！」
中島健一也貼出一張照片響應，畫面中可見，他在背包上貼上日本國旗，國旗上方則是印上「謝謝台灣」字樣，象徵台日友好，暖心舉動讓許多台灣網友看完感動不已。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「謝謝日本的朋友們」、「謝謝您們，親愛的日本朋友，台灣日本永遠互相扶持互相幫助」、「謝謝你們，在我們需要時支持著我們！」、「日本是真朋友，令人萬分感動」、「謝謝日本」。（編輯：賴詠璿）