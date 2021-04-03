P聯盟／少俠飛人交換球衣！陳信安：未來難再出一個田壘

我是廣告 請繼續往下閱讀
「真的是很開心、也很感動，他今天一上場就被投進三分球，還犯規進算。我和他在世代上重疊，有幸和他同隊打球真的很開心，因為他真的是台灣籃球不可多得的人才。」陳信安感性的說，「2、30年後還會不會再出一個天分和他一樣的球員？我想是很難。他的身材、他的手感，還有他身為球星的幽默，真的不容易。」
田壘過去有說過自己未來想往球隊行政發展，對此身為過來人的陳信安也非常看好，「我覺得他未來一定會大放異彩，綻放事業的第二春，運動員退下來才是人生的開始，也是社會化的第一階段，設定自己的目標然後努力往前進，一定大有可為。」另外後者也表示，自己當初也是從會議記錄這些小事開始做起，直言只要田壘有熱誠，一定可以在這個領域闖出一片天。
田壘退役引發外界討論下一個「少俠」接班人的問題，陳信安對此也有一些看法，「現在大環境越來越好，籃球運動員不是這麼容易的工作，除非真的有天才。」
他認為P.League+的創立對於台灣籃壇絕對有正面發展，因為職籃能促進市場發展，讓高中生、大專生、旅外球員願意回來打球，這就是孕育下一批「黃金世代」最好的方式。
「我希望近期(2-3年)能有優秀的選手回來台灣打球，相信整個聯盟的制度和模式也會越來越完善，這些東西都是一定會繼續往前走的。」陳信安這麼期許道，也是他想要傳承及承擔的使命。