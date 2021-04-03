P聯盟／不想讓球迷失望 田壘：希望明天能有好表現
記者黃建霖/彰化報導
2021-04-03 18:09:34
「少俠」田壘退役戰的腳步逼近，今(3)日是他本季最後一次和桃園領航猿交手，賽後他也和對方總經理「飛人」陳信安交換球衣，受訪時則期許自己明天能在最終戰帶給球迷最好的表現。
田壘今天出賽4分多鐘，4投1中、得到3分，另外還有2次助攻和2次籃板，還完成一次難度很高的三分線外進算加罰，可惜罰球未能命中。不過他賽後自嘲手感不佳，直言「還好有進一個」。這位籃壇昔日的明星前鋒，近年飽受傷病困擾，上場必須吃止痛藥，今天也是帶著膝蓋與腳踝的傷勢上場，讓人肅然起敬。
「很開心還能有上場時間，不想讓全台球迷失望，在場上就希望能有好的表現。主要還是明天那一場比賽，希望今天輸球，能讓我明天更有士氣。」田壘賽後受訪時這麼說道。
田壘此役賽後和陳信安交換球衣，後者也表示「少俠」是台灣籃壇2、30年難得一見的天才，很開心能和他在同個時代交手，也看好他未來退役後在行政管理方面的發展。
為了目睹田壘最後在球場的身影，彰化縣體育館今天湧進5100名球迷，而明天對新竹街口攻城獅比賽的門票，也在開賣後4分鐘就「秒殺」。