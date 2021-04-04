太魯閣號出軌20分後「李義祥現身山坡」 網友爆料照曝光
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 22:54:04
台鐵太魯閣號出軌意外，從邊坡滑落至軌道的肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，今（4）晚最新確定撤銷交保，遭法院收押禁見2個月。李義祥身為全案重要關係人，有位聲稱搭上事發太魯閣號，當時坐在第一車廂的網友爆料，當天在出軌後20分鐘左右，拿手機往車外拍照時無意間拍下李義祥的身影，照片曝光後引發熱議。
有網友在PTT發文討論李義祥事發當下的心態，好奇詢問大家，「聽說李義祥先生是停車後去休息站休息，他休息完走回去，發現工程車不見的時候，他心裡在想什麼，有人知道嗎？」
而就在原文的底下留言區內，有位自稱當天就坐在事發太魯閣號第一車廂的網友，分享了一張照片，照片看起來像是從車內往外拍去，可以看到有兩人站在山坡上正在探望，其中照片左側的男子依稀能辨認出正是李義祥。
爆料網友表示，自己是在當天早上9：49分拍照，火車是在9：28分出軌，也就是說這張照片的拍攝時間是在意外發生後的20分鐘左右。爆料網友透露，當時只是無意間往外一拍，最先還以為李義祥與一旁同行男子是來救援的，後來看新聞才知道李義祥的身份。
照片曝光引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「快把照片當證據給檢方」、「照片什麼都沒有，但為什麼這麼毛骨悚然」、「高調啊！這個是在場證明啊」、「這些證據很有可能就是關鍵」。更有網友透露已經幫忙轉貼給花蓮地檢署。無論如何，這張照片曝光後是否能說明什麼案情，仍有待相關單位釐清。（編輯：倪浩軒）