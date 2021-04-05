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新增1境外移入　20歲印尼女檢疫期滿採檢確診

記者許家禎/台北報導

2021-04-05 14:11:51

指揮中心
▲針對AZ疫苗傳出接種者出現不良反應與副作用等問題，指揮中心提出說明。（圖／擷取自疾管署直播，資料照片）
中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1049)，為印尼籍20多歲女性，今(2021)年3月21日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫，4月3日由衛生單位安排期滿前採檢，於今日確診(Ct值34，次日採檢陰性，IgM、IgG皆為陽性)，自述曾於當地接觸過確診者。因個案入境至今並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心統計，截至目前國內累計191,769例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含189,901例排除)，其中1,048例確診，分別為932例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1004人解除隔離、34人住院隔離中。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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