臉書發文稱林佳龍介入標案 徐巧芯批：他早該下台
記者劉育辰／綜合報導
2021-04-05 10:56:32｜2021-04-05 11:50:15
台鐵太魯閣號408車次於2日發生重大事故，造成數百人傷亡；交通部部長林佳龍昨日在臉書發文證實已在第一時間向總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌請辭，表示將在搶救告一段落後，辭去交通部長職務。不過，國民黨台北市議員徐巧芯今（5）日凌晨則在臉書發文稱林佳龍介入標案，早該下台。
徐巧芯在臉書發文痛批「不清楚蔡總統知不知道，你所任用的林部長，是什麼樣的一個人？平常私下都在幹些什麼事？」並拿出一份不起訴書，稱林佳龍介入標案；原來政府部門「招標」不是按法定程序來，「而是靠關說來的！」但此事後來不了了之，沒有真相，政府官員們打著太極拳就混過去了。
徐巧芯說，雖然這個案件與太魯閣事故無關，但在事發後，不少人都質疑為何東新營造紀錄那麼差，卻還能夠標到一堆政府的案子。「不知道是否又是一起私相授受、靠關係介入政府採購的案件」希望檢調可以嚴實的查明。
文末，徐巧芯表示，她清楚知道，林佳龍並不像蔡英文或部分民進黨黨公職所說的那麼好、那樣負責任，更認為林佳龍應該下台，早該下台。