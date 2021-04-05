對李義祥財產假扣押　台鐵請求損害賠償、允諾究責不包庇

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交通部法規會執行秘書邱銘堂進一步指出，民事責任的部分包商是東新營造，分包商是義祥工業社，工地主任是李義祥，工程車駕駛也是李義祥，因此，根據民法的規定及契約規定，未來台鐵將向這幾個單位請求損害賠償，請求損害賠償的內容包括車廂、鐵軌等財物損失、誤點的營業損失，以及台鐵給付死傷的相關金額。
在行政責任部分，邱銘堂指出，李義祥是義程營造負責人，同時也兼任東新營造工地主任，如此違反營造業法第28條「營造業負責人不得兼任其他營業工地主任」，相關罰款為20萬到100萬元，會由相關主管機關進行處理。至於刑事部分，李義祥涉及過失致死，由花蓮地檢署偵辦中。
不過媒體追問，有對李義祥進行財產假扣押嗎？以及相關其他單位如聯合大地顧問公司沒有責任嗎？為此，王國材表示花蓮地檢已對李義祥的財產進行假扣。至於營造監造廠商是否有過失，交通部主張有。而聯合大地因為是做鐵路行車安全計畫的委託設計和監造，過程是否有疏漏還要釐清，但目前僅就直接看見的部分究責與求償，當然如果查出有單位疏失都會再行究責。
另外，針對外界認為李義祥「借牌招標」可能是跟主管機關關係良好？台鐵局主任秘書顏文忠強調，台鐵局所有標案都是公開透明、公開招標，絕對沒有什麼包庇哪間特定廠商。另外，未來不論是工程案上游公司聯合大地或台鐵同仁有責任的話，也都會究責不會包庇。
至於圍籬問題，王國材指出，台鐵合約中確實未明文規定要工地現場架設圍籬，但這並不代表沒有缺失，因為李義祥把工程車開到不是可以停車的地方，而是停在有坡度的地方，這涉及缺失。王國材強調，針對鐵道偵測系統，用AI影像來偵測，當軌道上有異物出現時會進行信息傳送，原定2020年要完工，但因系統連結、異物測試都要多花時間，因此預估今明兩年會完成。