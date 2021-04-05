衛福部設捐款專戶遭質疑！王定宇：有人帶風向污衊捐款

台鐵太魯閣號408次列車於清明連假第一天在花蓮清水隧道發生出軌事故，造成慘重傷亡，為此，在行政院指示下，衛福部於3日設立捐款專戶受理民眾捐助款項。有外界批評質疑衛福部為何賠償要用到捐贈，衛福部對此回應，此捐款將指定用於醫療、家庭經濟重建等事項，至於政府賠償部分，仍依既有法定方式處理。交通部日前也指出，相關賠償皆有編列預算，並不會使用到該筆善款。民進黨立法委員王定宇今（5）日表示，不要讓幫助救災者的感動，被「造謠帶風向的人」分化，在台灣善款捐助是自由的。





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王定宇稍早於臉書發文，以過去經歷台南震災時的經驗解釋，為何衛福部要開設專戶接受捐款。他首先指出，熱心民眾希望可以直接捐助受災者，但因無法取得個資，所以透過政府處理，也避免民間資源過度集中獲分配不均等情形。





王定宇解釋，政府受理善款基本上有二種模式：一是各地方政府社會局本身就有專戶，只要捐款時加註指定用途即可；二就是透過中央設置專戶受理。他舉例，像新北市政府與衛福部都有設置受理捐款窗口，他補充，衛福部專戶只設到四月底就關閉。





針對中央與地方受理有何不同，王定宇續指，過去台南震災和高雄氣爆，受災者集中在單一地區，受理捐款大多由地方負責，中央受理輔佐；另如921大地震或本次台鐵太魯閣號事故，受災者分佈多縣市的情況，則由中央專戶受理，地方輔助受理。





至於有外界質疑將政府賠償與衛福部捐款專戶連結，王定宇寫道：「善款是協助受災者依法不能得到公部門預算支應時的支出，例如天災地震無人需要負責承擔賠償責任時的補償、房子垮了可是貸款還在、重建受災戶房舍、人禍但是肇事者無力賠償等類似情形。」





王定宇表示，有人帶風向污衊捐款、分化政府和熱心民眾的團結，甚至拿高雄氣爆謠言誤導，他説：「有人見不得台灣人上下一心，團結幫助受災者，刻意用假錯消息、扭曲片段來進行分化，帳號還有來自海外的水軍和國內的協作者，這部分趁亂發動的網路攻擊，我們建議應該列入檢調調查範圍。」最後，王定宇強調，在台灣的善款捐助是「自願自發」且「自由」的。



