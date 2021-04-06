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英國疫情緩和　商店照計畫12日恢復營業

中央社

2021-04-06 09:08:27

▲指揮中心今（4）日公布新增一名死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)，該個案有心血管疾病病史。（圖／pixabay）
▲英國新冠肺炎疫情趨緩，首相強生表示，非必要的零售商店、健身房、戶外餐廳等營業場所將從12日起恢復營業。（圖／pixabay）
（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）英國疫情逐漸緩和，首相強生（Boris Johnson）今天表示，將依照原定計畫，非必要的零售商店、美髮沙龍、健身房和戶外餐飲場所等將從4月12日起恢復營業。

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英國廣播公司（BBC）報導，強生下午在簡報時表示，儘管英格蘭地區將依照解禁路線圖開放商店營業，但依舊「不能自滿」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）爆發一年多來，英國3度封城。第一次在去年3月23日，6月逐步解禁。第2次在去年11月2日，封城一個月解禁後卻碰上英國變種病毒株，死亡與確診人數大爆發。

今年1月初，政府再度宣布第3度封城。在疫苗接種計畫的大力推動下，終於在封城3個多月後，商店將於下週恢復營業。

強生表示，在5月17日實施的下階段解禁路線圖，「有希望」恢復國際旅遊，但依舊必須密切關注其他國家疫情發展。本週稍晚將公布依據旅遊安全程度制定的「紅綠燈」計畫。

英國政府5日發布「疫苗護照」評估報告。報告中建議民眾，在情勢明朗之前，不要急著為暑假訂機票。

報告表示，儘管英國已有3100多萬人接種疫苗，但疫苗計畫的成功沒辦法確保全面保護。雖然接種疫苗對阻止病毒傳播確實有一定程度的效力，但具體效果仍未知。

報告表示，即使接種2劑疫苗也無法保證100%有效，更有部分人士不適合接種疫苗。因此，即使達成所有成人都接種疫苗的目標，依舊需要有相關配套，避免住院人數再度攀升，對國民保健署（NHS）造成壓力。

為此，政府計劃試行「疫苗護照」。第一場試行活動是4月16日在利物浦舉辦的一場喜劇之夜，接著是18日在溫布利球場舉辦的英格蘭足總盃（FA Cup）準決賽，以及後續的世界司諾克錦標賽（World SnookerChampionship）等。

報告指出，疫苗護照在國內與國外都將扮演重要角色，而且很有可能成為「未來生活的一部分」。

疫苗護照計畫在政界引發反彈，有超過40名保守黨議員參與跨黨派連署，反對使用疫苗護照，認為會造成分裂與歧視，不但沒有讓生活恢復常軌，反而設下更多限制。

強生說，在4月12日商店解禁及5月17日餐飲業解禁的2階段解禁路線圖，還不會導入疫苗護照。但他說，「所有國家」都期盼疫苗護照能讓國際旅遊恢復正常。

政府評估報告表示，大眾運輸工具和商店等不需要使用疫苗護照，但在劇院、夜店、運動賽事等導入這種系統，能讓活動更快恢復舉辦，同時也能讓酒吧、餐廳更快取消保持社交距離政策。

根據最新數據，英國在28天內染疫身亡的有26人，確診2762人，已經大幅緩和。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，英國累計確診病例437萬6560例，染疫身亡者12萬7104人。（編輯：郭中翰）1100406

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