台積電開盤衝615元填息　台股再寫新高16803點

（中央社記者張建中新竹6日電）晶圓代工廠台積電今天股價表現強勁，展開補漲行情，開盤跳空達新台幣615元，漲13元，順利完成填息。台積電這次花了13個交易日完成填息。





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美股收高，費城半導體指數勁揚2.01%，收在歷史新高3305.43點，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.2%，不過，台股清明休假期間，台積電ADR仍漲逾5%。





台積電今天股價開盤跳空達新台幣615元，漲13元，展開補漲行情，市值增加3370億元，攀高至15.94兆元，貢獻大盤指數約110點。





台積電並順利完成填息，共花了13個交易日完成填息。自改採每季配息後，台積電7次除息皆順利完成填息，其中，3次在除息當天快速填息，還曾有開盤即完成填息的突出表現，填息時間最長為15個交易日。





台積電去年第3季現金股利3月17日除息，每股配發2.5元現金，現金股利總額648.259億元，預計4月15日發放。（編輯：趙蔚蘭）1100406





美股衝高台股勁揚 大盤指數連2天改寫新高

（中央社記者韓婷婷台北6日電）就業與服務業數據優於預期，美股道瓊標普同登歷史新高點，台股早盤受到激勵，開盤後大漲逾200點，推動加權指數衝上16803點，再創歷史新高。





護國神山台積電大漲約2%，帶動台股早盤以上漲140點、16711點開出，之後最高衝上16803點，連續第2個交易日改寫歷史新高紀錄。（編輯：潘羿菁）



