他曬「異形葡萄」怨不討喜！內行全讚翻：爽脆多汁又超甜

葡萄種類眾多，一般常見的有黑、紫、紅、綠這4種顏色，每種顏色的營養價值也不盡相同。然而，近日有男網友就分享了一款形狀詭異的葡萄，只見它的外型又黑又長，樣貌有別於一般常見葡萄，讓他不禁怨道「很不討喜」，不過，內行網友一看後立刻讚翻，直誇「爽脆多汁又超甜！」

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貼出一張照片，並提問「各位有吃過這種葡萄嗎？小弟我生平第一次吃長這樣的葡萄，他們跟我說這真的是葡萄，我心裡的感想是：呃，這葡萄很不討喜...」而從照片可見，葡萄顏色接近黑色，外型細長恰似小茄子，十分特別。

▲有網友分享一款「異形葡萄」，結果內行一看秒解是「月亮葡萄（手指葡萄）」，大讚「爽脆多汁又超甜！」（圖／翻攝自Dcard）

畫面一出，許多老饕秒懂，紛紛狂讚「我有吃過，長這樣綠色的我也有吃過，我記得這叫手指葡萄，也有人叫月亮葡萄的樣子，很甜耶這個品種的葡萄，只是價格也貴」、「這超好吃欸，而且也是無籽的」、「美國月亮葡萄，爽脆多汁」、「這個叫月亮葡萄！超好吃的很甜而且無籽」、「喜歡這種葡萄耶！脆脆的又很甜口感很棒」、「我記得美國好像叫它女巫的手指，因為長得實在不討喜」、「這個澳洲超多，其實還不錯吃欸！就只是長得奇怪而已」、「這個很甜連皮都可以吃」。（編輯：許苡晴）