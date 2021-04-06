太魯閣號出軌50死事故　時力黨團痛批：台鐵管控出問題

邱顯智痛批，李義祥已經多次得標台鐵工程，用的也都是一樣的電話，只要打過去就是這個義程營造，台鐵竟然說不知道，這是非常離譜，顯然管控上出了非常大的問題，希望工程會趕快介入調查，台鐵還有多少的標案有類似的狀況，李義祥違反營造業法，台鐵知道違法，就應該解任。邱顯智呼籲，希望工程會快去調查，到底台鐵多少標案有多少類似情況，必須確保標案能在合約內順利執行。
邱顯智委員表示，普悠瑪事故後，雖然運安會提出相當多的改善建議，但台鐵卻仍持續的發生大小不斷的事故，顯然只由交通部層級監督台鐵是不足以改變台鐵現階段的種種問題。本次太魯閣號事故，突顯的問題面相和層次既深且廣，包括人員短缺、鐵路管理、工程管理、風險調控甚至花東區域交通需求等層面，因此要求台鐵改革的責任提升到行政院層級進行，痛定思痛，徹底改革，避免憾事一再發生。
黨團副總召陳椒華指出，這次太魯閣408列車事故，從事故現場可見，台鐵鄰近軌道的施工處所，沒有任何軌道安全防護，連最簡單的鐵絲護網也沒有，隨便一個異物滾落到軌道都可能會引起事故。她指出，對比捷運與高鐵，捷運系統過去曾發生汽車跌落捷運軌道邊坡，所幸有防護網擋住，才沒有落入軌道之中釀禍，台鐵也應該於鄰近鐵道區設有適當防護設備 ；台鐵網站已有邊坡滑動的資料，鐵道局臉書也曾經很自豪的介紹高鐵的邊坡滑動監測器、落石偵測器、侵入物偵測器，這也是台鐵目前缺乏的防護系統。
陳椒華委員表示，除了這次釀禍的邊坡防護工程外，台鐵在鐵路行車安全改善6年計畫中其餘21個邊坡工程，不論施工中或已完工，交通部應該全面清查盤點各工程中，台鐵及承包廠商是否有對軌道安全進行任何防護的風險管控作為。
時力黨團幹事長王婉諭指出，此次事故，許多受害者對於未來醫療照護的費用非常憂心，不僅治療期間醫療及醫材費用，還包括因故影響之生活費、後續複診費、子女教育、家屬往返負擔交通住宿費、生活重建及法律協助，都有待政府努力協助，而這些項目在過往重大災害政府所提供的給付是有前例可循的，雖然衛福部有公開捐款方式，但卻也遭質疑這些捐款是否能真正使用在傷亡者身上，並表示政府勸募計畫應該公開，民眾才能安心使用、達到勸募的目的，並被落實於目前政府準備之募得財務之使用計畫中。
王婉諭強調，除了生理上的照護，災後心理精神衛生也需要被支持及理解，並表示本次事件受影響的對象包含傷者、救難之軍警消人員、醫療及社工人員等，在經歷現場經過創傷與壓力，中央應盡早啟動心理衛生機制。