太魯閣號出軌50死事故　時力黨團痛批：台鐵管控出問題

2日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」疑似工程車滑落邊坡，導致台鐵408車次太魯閣列車撞上，發生出軌事故，造成50人罹難，超過200人受傷。時代力量黨團今（6）日舉行記者會，痛批台鐵非常離譜，完全沒有監督機制的功能，只會把責任推給包商。

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時代力量黨團總召邱顯智表示，根據營造業法上所要求的規範，營造工程必須要有工地主任、品管人員、職安人員、工程人員，但這個工地主任李義祥的電話號碼，同時也是品管人員、職安人員、工程人員的電話號碼，全部通通都一樣，而且李義祥擔任營造公司的負責人，本來就不能再擔任工地主任，「為什麼監造人台鐵、專案管理公司會完全不知道這件事情，非常離譜，完全沒有監督機制的功能。」

邱顯智痛批，李義祥已經多次得標台鐵工程，用的也都是一樣的電話，只要打過去就是這個義程營造，台鐵竟然說不知道，這是非常離譜，顯然管控上出了非常大的問題，希望工程會趕快介入調查，台鐵還有多少的標案有類似的狀況，李義祥違反營造業法，台鐵知道違法，就應該解任。邱顯智呼籲，希望工程會快去調查，到底台鐵多少標案有多少類似情況，必須確保標案能在合約內順利執行。





邱顯智委員表示，普悠瑪事故後，雖然運安會提出相當多的改善建議，但台鐵卻仍持續的發生大小不斷的事故，顯然只由交通部層級監督台鐵是不足以改變台鐵現階段的種種問題。本次太魯閣號事故，突顯的問題面相和層次既深且廣，包括人員短缺、鐵路管理、工程管理、風險調控甚至花東區域交通需求等層面，因此要求台鐵改革的責任提升到行政院層級進行，痛定思痛，徹底改革，避免憾事一再發生。



