太魯閣出軌倖存者「千字回憶」！車廂內畫面曝　全場看哭

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「不起眼的車票資訊映入眼簾，誰也想不到這串文字將令我永身難忘，不久列車抵達，上車後快速吃完了早餐就開始昏昏欲睡，我是那種除了司機以外位置，都會睡著的體質，在我隱約聽到『下一站，花蓮站』的廣播聲後便進入了夢鄉，睡了好一陣子，大概是生理時鐘不允許我在不對的時間睡覺的關係，我迷糊的睜開雙眼，大腦命令我起床！但眼皮不肯！硬是又闔上了眼。」
突然一陣緊急煞車，力道有點強但我不以為意，畢竟往返台北花蓮八年的老乘客是不會被這種小事動搖的，我自豪的在心中誇獎著自己，本以為接下來應該是要播放耳熟能詳的「各位乘客，本列車將在此臨停幾分鐘」，結果並沒有，正當疑惑之時，一股滔天巨浪般的力道席捲而來，我隨著超大的煞車慣性向前翻到空中，眼睛看到車廂但卻不認識車廂，唯一認得的是我距離天花板很近的行李架。
該名乘客提到，之後隨著巨大的撞擊聲以及車廂磨擦隧道的地鳴，所有的行李全都灑落一地，此起彼落的尖叫聲跟哭聲是我這輩子聽過最淒厲的，幾秒鐘的時間頓時像極千百年之久，地鳴聲、尖叫聲在心中迴響著，當列車停下時，我趕緊看了看四周，部分乘客也從驚嚇中慢慢轉為呆滯，車廂內一片狼藉，方才的力道也使電力系統故障，沒有燈、沒有空調，空氣中瀰漫著電路板的焦味，我滿是驚恐，深怕汽油機油引起爆炸，還好沒有。
這時我才注意到有個女生的尖叫聲一直都沒有停過，在這靜止的空間中格外淒涼。一句「幫忙救人！」將大家拉了回神！車廂間的夾門已經變了形，第一排的兩位乘客被門跟椅子夾住沒有了生氣，只剩下第二排的女孩整隻腿卡在變形的夾門中還在哭喊，眾人上前合力拆門，嘗試將車廂間的乘客拉出，但事與違願， 「祂們已經OHCA了，活的先救」 這段無奈又失望的話語聽到是極度心寒。
很冷，但卻是事實，我們轉身幫忙旁邊的女孩，由於我剛開刀完有傷在身，便拿起了車窗擊破器敲碎了左右各兩片窗戶以便通風，這時燒焦味才稍微散了一點，這時車廂內已經調適好的乘客紛紛加入救援行列，無法進入前排的便用手機手電筒提供照明，約莫十來分鐘，終於將卡在門間的女孩救出，我望了望變形的車門，車廂間的兩位乘客，表情不痛苦，似乎在睡夢中便斷了氣，也許這也是最好的離開方式，在沒有恐懼沒有痛苦的情況下解脫。
隨後，後門被手動拉開，我們沿著鐵軌向隧道外移動，並給予擦間而過的救難人員確切的位置，這一刻我如釋重負，回想起出事的當下，心情還是難以平復。順循避難人潮的路線我們到了集中區等待接駁車，後面車廂的乘客們還惦記著自己的行李及錢包，抱怨著事故影響行程，剛從地獄般場景回來的我，心情五味雜陳。
回程後，隨著救援進度的增加，媒體資訊的更新，死亡人數由個位數攀升到了十位數，在我車廂以前的幾乎全毀，第一節更是被削掉一半，最後得知這次事故的死亡人數是50人，一共370員的乘客，高達一成的死亡率，負傷的更是無法從計，狀況發生的當下我是不害怕的，因為忘記了恐懼，也沒有時間恐懼，事後回想才發現自己從鬼門關前走了一遭，假如不是連假，我坐的應該是下一班的412次列車，假如我沒買到座位的話，應該是在第一節車廂地板坐著，假如我的位置是再往前一排，那被夾著腳的會是我，假如是再往前坐兩排，那OHCA的會是我，假如往前一個車廂搭乘...也太多的因果在腦中徘徊，無限的假設無限的恐慌，彷彿冥冥之中天自有定。
生死有命，富貴在天，像錢財，像權力，是你的就是你的，不是你的老天要收走你也沒的商量。 生命很脆弱，但也因為脆弱所以值得珍惜，生命的光彩稍縱即逝，把握好擁有的光陰，珍惜當下每一刻，4月2日，408次4車40號，票價440元，也許這輩子都忘不了。
貼文一出，網友紛紛回應「看到全身雞皮疙瘩...最後看到這張車廂內照片，衝擊力更強大了....」、「無法想像第四節車廂的內部就已經是這樣，在隧道內的到底是什麼模樣，真的好想哭」、「要不是你的照片，我們真的無法知道衝擊力到底有多麼的巨大，當下的大家一定都很驚恐...祝逝者安息傷者早日康復，也祝原PO身體順利恢復」、「願死者安息，我們都能好好珍惜活著的時間」。（編輯：張嘉哲）